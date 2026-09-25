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Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX купить с доставкой в Москве
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Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX

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Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX - фото 1
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX - фото 2
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX - фото 3
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX - фото 4
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
600
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX - фото 1
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX - фото 2
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX - фото 3
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX - фото 4
  • Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744815
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX
860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
углеродистая сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х4х3
Вес, кг.
1.24

Описание товара Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX

Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363 с хвостовиком SDS MAX длиной 600 мм, с посадкой М22, используется для получения отверстий в бетоне. Позволяет выполнять глубокое засверливание, предотвращает смещение коронки и повышает точность работы. Хвостовик SDS MAX совместим с патронами тяжелых перфораторов.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — оснастка выполнена из углеродистой стали 40X.
  • Высокий ресурс — режущая пластина BK8 твердостью 86-89 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
  • Эффективность — специальная державка обеспечивает передачу максимального усилия на сверло.



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Отзывы о товаре Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
углеродистая сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
600
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363 с хвостовиком SDS MAX длиной 600 мм, с посадкой М22, используется для получения отверстий в бетоне. Позволяет выполнять глубокое засверливание, предотвращает смещение коронки и повышает точность работы. Хвостовик SDS MAX совместим с патронами тяжелых перфораторов.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — оснастка выполнена из углеродистой стали 40X.
  • Высокий ресурс — режущая пластина BK8 твердостью 86-89 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
  • Эффективность — специальная державка обеспечивает передачу максимального усилия на сверло.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Центрирующее сверло для коронок Matrix 70363, хвостовик M22 х 600 мм, SDS MAX - данный товар вы можете купить по цене 860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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