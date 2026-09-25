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Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм купить с доставкой в Москве
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Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм

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Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 1
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 2
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 3
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 4
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 5
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 6
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 7
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 8
Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
35
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 1
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 2
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 3
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 4
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 5
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 6
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 7
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 8
  • Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744814
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
твердосплавная
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
35
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х4х4
Вес, г.
200

Описание товара Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм

Буровая коронка M22 х 35 мм Matrix 70361 рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
  • Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
  • Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).



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Отзывы о товаре Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
твердосплавная
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
35
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Буровая коронка - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Буровая коронка M22 х 35 мм Matrix 70361 рассчитана на сверление отверстий в бетоне, кирпиче, граните, природном и искусственном камне. Устанавливается на ударные дрели или перфораторы с патронами под хвостовик SDS-Plus или SDS-Max. Коронка позволяет получить большие отверстия, поэтому пригодится для монтажа розеток, выключателей и прокладки труб.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — корпус выполнен из углеродистой стали, а зубья — из твердого сплава ВК8.
  • Эффективность — спиральная канавка на корпусе обеспечивает улучшенный отвод продуктов сверления, что снижает нагрузку на перфоратор и повышает скорость работы.
  • Функциональность — к коронке можно подобрать центрирующее сверло с необходимым типом хвостовика Matrix 70338-70363 (приобретается отдельно).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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