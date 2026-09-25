Центрирующее сверло для коронок Matrix 70353, хвостовик M22 х 160 мм, SDS MAX
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
160
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
В наличии
Код товара: 744812
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
510 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
углеродистая сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
160
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х3х3
Вес, г.
370
Описание товара Центрирующее сверло для коронок Matrix 70353, хвостовик M22 х 160 мм, SDS MAX
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70353 с хвостовиком SDS MAX длиной 160 мм, с посадкой М22, используется для получения отверстий в бетоне. Позволяет выполнять глубокое засверливание, предотвращает смещение коронки и повышает точность работы. Хвостовик SDS MAX совместим с патронами тяжелых перфораторов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — оснастка выполнена из углеродистой стали 40X.
- Высокий ресурс — режущая пластина BK8 твердостью 86-89 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
- Эффективность — специальная державка обеспечивает передачу максимального усилия на сверло.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитКруг заточной абразивный Луга 175 x 20 3655-175-20
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70361, M22 х 35 мм
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитСверло-метчик DENZEL 76720, М4 х 0,7 мм, Р6М5
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитСверло-метчик DENZEL 76721, М5 х 0,8 мм, Р6М5
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитСверло-метчик DENZEL 76722, М6 х 1,0 мм, Р6М5
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитПолотна по дереву для сабельной пилы Matrix 782011, S1344D 275 /...
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитНабор сверл по дереву Matrix 70282, 3-4-5-6-7-8-9-10 мм, 8шт., ц...
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70910, 14 x 400 мм, SDS PLUS c крестовой пл...
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71048, 18 х 400 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитКоронка Matrix 72451, BIMETAL, 51 мм
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитДиск алмазный отрезной Matrix 73180, Turbo, 150 х 22,2 мм, сухая...
-
В наличииЦена 490 руб.123 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73212, ф160 х 20 мм, 48 зуба + кол...
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
углеродистая сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
160
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
Страна производитель
Китай
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70353 с хвостовиком SDS MAX длиной 160 мм, с посадкой М22, используется для получения отверстий в бетоне. Позволяет выполнять глубокое засверливание, предотвращает смещение коронки и повышает точность работы. Хвостовик SDS MAX совместим с патронами тяжелых перфораторов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — оснастка выполнена из углеродистой стали 40X.
- Высокий ресурс — режущая пластина BK8 твердостью 86-89 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
- Эффективность — специальная державка обеспечивает передачу максимального усилия на сверло.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70353, хвостовик M22 х 160 мм, SDS MAX - стоимость товара 510 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Центрирующее сверло для коронок Matrix 70353, хвостовик M22 х 160 мм, SDS MAX