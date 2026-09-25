Центрирующее сверло для коронок Matrix 70349, хвостовик M22 х 120 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
185
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
В наличии
Код товара: 744810
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390 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
углеродистая сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
185
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х4
Вес, г.
230
Описание товара Центрирующее сверло для коронок Matrix 70349, хвостовик M22 х 120 мм, SDS PLUS
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70349 с хвостовиком SDS PLUS длиной 120 мм, с посадкой М22, используется для получения отверстий в бетоне. Позволяет выполнять глубокое засверливание, предотвращает смещение коронки и повышает точность работы.
Преимущества
- Прочность и долговечность — оснастка выполнена из углеродистой стали 40X.
- Высокий ресурс — режущая пластина BK8 твердостью 86-89 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
- Простая подготовка к работе — благодаря хвостовику SDS-PLUS установка оснастки не занимает много времени.
- Эффективность — специальная державка обеспечивает передачу максимального усилия на сверло.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
углеродистая сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
185
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
Страна производитель
Китай
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70349 с хвостовиком SDS PLUS длиной 120 мм, с посадкой М22, используется для получения отверстий в бетоне. Позволяет выполнять глубокое засверливание, предотвращает смещение коронки и повышает точность работы.
Преимущества
- Прочность и долговечность — оснастка выполнена из углеродистой стали 40X.
- Высокий ресурс — режущая пластина BK8 твердостью 86-89 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
- Простая подготовка к работе — благодаря хвостовику SDS-PLUS установка оснастки не занимает много времени.
- Эффективность — специальная державка обеспечивает передачу максимального усилия на сверло.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70349, хвостовик M22 х 120 мм, SDS PLUS - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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