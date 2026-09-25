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Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX купить с доставкой в Москве
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Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX

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Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX - фото 1
Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX - фото 2
Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX - фото 3
Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX - фото 4
Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX - фото 5
Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
360
Ширина, мм
50
Комплектация
Зубило - 1 шт
  • Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX - фото 1
  • Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX - фото 2
  • Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX - фото 3
  • Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX - фото 4
  • Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX - фото 5
  • Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744806
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
360
Ширина, мм
50
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х5х3
Вес, кг.
1.05

Описание товара Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX

Плоское зубило Matrix 70341 размером 25 х 50 х 360 мм устанавливается на перфоратор, совместимый с хвостовиком SDS MAX. Инструмент универсальной плоской формы упрощает демонтаж старой отделки, раскалывание кирпичных конструкций, штробление бетона и выполнение других работ.

Преимущества

  • Высокая производительность — рабочая часть шириной 50 мм позволяет обрабатывать поверхности большой площади.
  • Прочность — полотно выполнено из легированной стали марки 40Х.
  • Надежность — полотно, прошедшее термообработку, устойчиво к механическим нагрузкам.
  • Эффективная работа — режущая часть оптимальной геометрии имеет свойство самозатачиваться.



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Отзывы о товаре Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь 40X
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Длина, мм
360
Ширина, мм
50
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Зубило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Плоское зубило Matrix 70341 размером 25 х 50 х 360 мм устанавливается на перфоратор, совместимый с хвостовиком SDS MAX. Инструмент универсальной плоской формы упрощает демонтаж старой отделки, раскалывание кирпичных конструкций, штробление бетона и выполнение других работ.

Преимущества

  • Высокая производительность — рабочая часть шириной 50 мм позволяет обрабатывать поверхности большой площади.
  • Прочность — полотно выполнено из легированной стали марки 40Х.
  • Надежность — полотно, прошедшее термообработку, устойчиво к механическим нагрузкам.
  • Эффективная работа — режущая часть оптимальной геометрии имеет свойство самозатачиваться.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зубило плоское Matrix 70344, широкое, 25 х 50 х 360 мм, SDS MAX - данный товар вы можете купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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