Центрирующее сверло для коронок Matrix 70339, хвостовик M22 х 350 мм, SDS MAX
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
350
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 744802
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590 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
углеродистая сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
350
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х4х3
Вес, г.
860
Описание товара Центрирующее сверло для коронок Matrix 70339, хвостовик M22 х 350 мм, SDS MAX
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70339 с хвостовиком SDS MAX длиной 350 мм, с посадкой М22, используется для получения отверстий в бетоне. Позволяет выполнять глубокое засверливание, предотвращает смещение коронки и повышает точность работы. Хвостовик SDS MAX совместим с патронами тяжелых перфораторов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — оснастка выполнена из углеродистой стали 40X.
- Высокий ресурс — режущая пластина BK8 твердостью 86-89 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
- Эффективность — специальная державка обеспечивает передачу максимального усилия на сверло.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
углеродистая сталь 40Х
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
350
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Центрирующее сверло для коронок - 1 шт Хвостовик - 1 шт
Страна производитель
Китай
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70339 с хвостовиком SDS MAX длиной 350 мм, с посадкой М22, используется для получения отверстий в бетоне. Позволяет выполнять глубокое засверливание, предотвращает смещение коронки и повышает точность работы. Хвостовик SDS MAX совместим с патронами тяжелых перфораторов.
Преимущества
- Прочность и долговечность — оснастка выполнена из углеродистой стали 40X.
- Высокий ресурс — режущая пластина BK8 твердостью 86-89 HRC долго сохраняет рабочие свойства.
- Эффективность — специальная державка обеспечивает передачу максимального усилия на сверло.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Центрирующее сверло для коронок Matrix 70339, хвостовик M22 х 350 мм, SDS MAX - стоимость товара 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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