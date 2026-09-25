Top.Mail.Ru
Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 1
Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 2
Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 3
Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 4
Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 5
Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 6
Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
73
Посадочный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
73
Длина, мм
180
Комплектация
Коронка по бетону гладкая - 1 штХвостовик - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 5
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 6
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744799
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS
770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
твердый сплав ВК8, углеродистая сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
73
Посадочный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
73
Длина, мм
180
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Коронка по бетону гладкая - 1 штХвостовик - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х8
Вес, г.
950

Описание товара Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS

Коронка по бетону М22 х 73 мм Сибртех 703317 в сборе с хвостовиком устанавливается на ударную дрель или перфоратор с патроном SDS PLUS. Позволяет получить отверстия в бетоне, кирпиче, граните, камне. Коронка пригодится при установке розеток и выключателей.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — наконечник сверла и зубья выполнены из твердого сплава ВК8, а корпус изготовлен из прочной углеродистой стали.
  • Эффективная работа — режущие пластины твердостью 86-89 HRC обеспечивают высокую производительность.
  • Коррозионная стойкость — на коронку нанесено защитное консервирующее покрытие на масляной основе.
  • Ровные отверстия — гладкий корпус коронки уменьшает трение, а центрирующее сверло предотвращает смещение коронки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
твердый сплав ВК8, углеродистая сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
73
Посадочный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
73
Длина, мм
180
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Коронка по бетону гладкая - 1 штХвостовик - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Коронка по бетону М22 х 73 мм Сибртех 703317 в сборе с хвостовиком устанавливается на ударную дрель или перфоратор с патроном SDS PLUS. Позволяет получить отверстия в бетоне, кирпиче, граните, камне. Коронка пригодится при установке розеток и выключателей.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — наконечник сверла и зубья выполнены из твердого сплава ВК8, а корпус изготовлен из прочной углеродистой стали.
  • Эффективная работа — режущие пластины твердостью 86-89 HRC обеспечивают высокую производительность.
  • Коррозионная стойкость — на коронку нанесено защитное консервирующее покрытие на масляной основе.
  • Ровные отверстия — гладкий корпус коронки уменьшает трение, а центрирующее сверло предотвращает смещение коронки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 770 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...