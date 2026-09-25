Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
73
Посадочный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
73
Длина, мм
180
Комплектация
Коронка по бетону гладкая - 1 штХвостовик - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 744799
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
770 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
твердый сплав ВК8, углеродистая сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
73
Посадочный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
73
Длина, мм
180
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Коронка по бетону гладкая - 1 штХвостовик - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х8
Вес, г.
950
Описание товара Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS
Коронка по бетону М22 х 73 мм Сибртех 703317 в сборе с хвостовиком устанавливается на ударную дрель или перфоратор с патроном SDS PLUS. Позволяет получить отверстия в бетоне, кирпиче, граните, камне. Коронка пригодится при установке розеток и выключателей.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — наконечник сверла и зубья выполнены из твердого сплава ВК8, а корпус изготовлен из прочной углеродистой стали.
- Эффективная работа — режущие пластины твердостью 86-89 HRC обеспечивают высокую производительность.
- Коррозионная стойкость — на коронку нанесено защитное консервирующее покрытие на масляной основе.
- Ровные отверстия — гладкий корпус коронки уменьшает трение, а центрирующее сверло предотвращает смещение коронки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитДиск пильный по дереву Sparta 230x22 732465
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитСверло по металлу KRAFTOOL COBALT-8, 10.0 х 133 мм, сталь М42, H...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70379, M22 х 68 мм
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитНабор сверл перовых по дереву Matrix 70445, 10-12-16-18-20-25 мм...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705049, двойная спираль, Cobalt W-tip, 20x4...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705319, цельная крестовая пластина, 14x215 ...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитКоронка Matrix 72486, BIMETAL, 86 мм
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитКоронка Matrix 72489, BIMETAL, 89 мм
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная Matrix 72995, 125 мм, Turbo
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73154,...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитКруг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, ...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитНасадка полировальная "под липучку" Matrix 75964, 180 мм, коротк...
Бренд
Назначение
для дрелей, для перфораторов
Материал
твердый сплав ВК8, углеродистая сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
73
Посадочный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
73
Длина, мм
180
Количество предметов в комплекте
4
Комплектация
Коронка по бетону гладкая - 1 штХвостовик - 1 штСверло центрирующее - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Коронка по бетону М22 х 73 мм Сибртех 703317 в сборе с хвостовиком устанавливается на ударную дрель или перфоратор с патроном SDS PLUS. Позволяет получить отверстия в бетоне, кирпиче, граните, камне. Коронка пригодится при установке розеток и выключателей.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — наконечник сверла и зубья выполнены из твердого сплава ВК8, а корпус изготовлен из прочной углеродистой стали.
- Эффективная работа — режущие пластины твердостью 86-89 HRC обеспечивают высокую производительность.
- Коррозионная стойкость — на коронку нанесено защитное консервирующее покрытие на масляной основе.
- Ровные отверстия — гладкий корпус коронки уменьшает трение, а центрирующее сверло предотвращает смещение коронки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 770 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703317, М22 х 73 мм, SDS PLUS