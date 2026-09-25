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Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS купить с доставкой в Москве
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Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS

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Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 1
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 2
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 3
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 4
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 5
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 6
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
80
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Комплектация
Коронка - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 1
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 2
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 3
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 4
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 5
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 6
  • Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744798
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
твердосплавная
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
80
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Коронка - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х9
Вес, кг.
1.37

Описание товара Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS

Коронка М22 х 80 мм Matrix 70331 в сборе с хвостовиком используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS PLUS. Предназначена для сверления бетона и может применяться в быту. Коронка пригодится во время ремонтных работ для создания отверстий под трубы, розетку и выключатели.

Преимущества

  • Корпус из углеродистой стали, зубья и наконечник центрирующего сверла из твердого сплава ВК8 обеспечивают надежность и прочность оснастки.
  • Спиральная канавка на внешней стороне коронки обеспечивает эффективный отвод шлама, что снижает нагрузку на перфоратор.
  • Центрирующее сверло предотвращает сдвиг коронки и повышает точность работ.



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Отзывы о товаре Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для перфораторов
Материал
твердосплавная
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
80
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Коронка - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Коронка М22 х 80 мм Matrix 70331 в сборе с хвостовиком используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS PLUS. Предназначена для сверления бетона и может применяться в быту. Коронка пригодится во время ремонтных работ для создания отверстий под трубы, розетку и выключатели.

Преимущества

  • Корпус из углеродистой стали, зубья и наконечник центрирующего сверла из твердого сплава ВК8 обеспечивают надежность и прочность оснастки.
  • Спиральная канавка на внешней стороне коронки обеспечивает эффективный отвод шлама, что снижает нагрузку на перфоратор.
  • Центрирующее сверло предотвращает сдвиг коронки и повышает точность работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - по цене 960 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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