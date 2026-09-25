Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
80
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Комплектация
Коронка - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
В наличии
Код товара: 744798
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960 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
твердосплавная
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
80
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Коронка - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х9
Вес, кг.
1.37
Описание товара Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS
Коронка М22 х 80 мм Matrix 70331 в сборе с хвостовиком используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS PLUS. Предназначена для сверления бетона и может применяться в быту. Коронка пригодится во время ремонтных работ для создания отверстий под трубы, розетку и выключатели.
Преимущества
- Корпус из углеродистой стали, зубья и наконечник центрирующего сверла из твердого сплава ВК8 обеспечивают надежность и прочность оснастки.
- Спиральная канавка на внешней стороне коронки обеспечивает эффективный отвод шлама, что снижает нагрузку на перфоратор.
- Центрирующее сверло предотвращает сдвиг коронки и повышает точность работ.
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
твердосплавная
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
80
Посадочный диаметр, мм
22
Длина, мм
70
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Коронка - 1 штЦентрирующее сверло - 1 шт
Страна производитель
Китай
Коронка М22 х 80 мм Matrix 70331 в сборе с хвостовиком используется в качестве оснастки для перфораторов с патроном SDS PLUS. Предназначена для сверления бетона и может применяться в быту. Коронка пригодится во время ремонтных работ для создания отверстий под трубы, розетку и выключатели.
Преимущества
- Корпус из углеродистой стали, зубья и наконечник центрирующего сверла из твердого сплава ВК8 обеспечивают надежность и прочность оснастки.
- Спиральная канавка на внешней стороне коронки обеспечивает эффективный отвод шлама, что снижает нагрузку на перфоратор.
- Центрирующее сверло предотвращает сдвиг коронки и повышает точность работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Коронка твердосплавная по бетону в сборе Matrix 70331, М22 х 80 мм, SDS PLUS - по цене 960 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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