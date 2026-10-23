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Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка купить с доставкой в Москве
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Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка

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Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 1
Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 2
Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 3
Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 4
Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 5
Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 6
Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 7
Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 8
Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 9
Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 10
Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
пластик, TPR, сталь
Общая длина, мм
369
Форма бойка
круг
  • Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 1
  • Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 2
  • Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 3
  • Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 4
  • Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 5
  • Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 6
  • Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 7
  • Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 8
  • Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 9
  • Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 10
  • Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744715
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка
1 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
пластик, TPR, сталь
Общая длина, мм
369
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
32
Диаметр бойка, мм
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х15х4
Вес, г.
840

Описание товара Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка

Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка



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Отзывы о товаре Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DENZEL
Класс товара
профессиональный
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
пластик, TPR, сталь
Общая длина, мм
369
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
32
Диаметр бойка, мм
34
Страна производитель
Китай
Описание
Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Молоток строительный DENZEL 10468, 450 г, цельнокованый, боек с магнитом, двухкомп. обрезин. рук-ка - по цене 1760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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