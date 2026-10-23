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Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка купить с доставкой в Москве
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Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка

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Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 1
Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 2
Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 3
Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 4
Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 5
Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 6
Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 7
Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 8
Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
резина, металл
Общая длина, мм
320
Форма бойка
круг
  • Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 1
  • Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 2
  • Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 3
  • Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 4
  • Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 5
  • Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 6
  • Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 7
  • Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 8
  • Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744710
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Класс товара
бытовой
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
резина, металл
Общая длина, мм
320
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х3
Вес, г.
670

Описание товара Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка

Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка



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Отзывы о товаре Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка




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Характеристики
Бренд
Sparta
Класс товара
бытовой
Материал бойка
сталь 45
Материал рукоятки
резина, металл
Общая длина, мм
320
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
27
Страна производитель
Китай
Описание
Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Молоток-гвоздодер Sparta 104405, 450 г, боек 27 мм, металлическая трубчатая обрезиненная рукоятка - по цене 420 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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