Молоток-гвоздодер Sparta 104205, 450 г, боек 27 мм, деревянная рукоятка
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Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал бойка
сталь 45
Общая длина, мм
330
Форма бойка
круг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 744703
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370 руб.
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Характеристики
Бренд
Sparta
Класс товара
бытовой
Материал бойка
сталь 45
Общая длина, мм
330
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
27
Диаметр бойка, мм
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х14х3
Вес, г.
610
Описание товара Молоток-гвоздодер Sparta 104205, 450 г, боек 27 мм, деревянная рукоятка
Молоток-гвоздодер Sparta 104205, 450 г, боек 27 мм, деревянная рукоятка
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Бренд
Sparta
Класс товара
бытовой
Материал бойка
сталь 45
Общая длина, мм
330
Форма бойка
круг
Размер бойка, мм
27
Диаметр бойка, мм
27
Страна производитель
Китай
Молоток-гвоздодер Sparta 104205, 450 г, боек 27 мм, деревянная рукоятка
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Купить Молоток-гвоздодер Sparta 104205, 450 г, боек 27 мм, деревянная рукоятка - по цене 370 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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