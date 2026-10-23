Биты с торцевыми головками Matrix 11789, 13x45 мм, 2 шт.
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Характеристики
Описание товара Биты с торцевыми головками Matrix 11789, 13x45 мм, 2 шт.
Биты с торцевыми головками Matrix 11789 размером 13 х 45 мм, 2 шт. в уп., предназначены для работ с шуруповертом. Используются при монтаже и демонтаже болтов и шурупов, а также кровельных саморезов с внешним шестигранником. Увеличенная длина 45 мм облегчает работу в труднодоступных местах. Биты способны полностью заменить торцевые головки, особенно если под рукой нет трещотки.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — биты изготовлены из высококачественной стали CrV.
- Встроенный магнит — оснастка надежно соединяется с головкой крепежа.
- Долговечность — биты прошли пескоструйную обработку и имеют защитное покрытие, повышающее устойчивость к износу.
- Удобная комплектация — в наборе 2 насадки, которые помогут решить большой объем задач.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Биты с торцевыми головками Matrix 11789 размером 13 х 45 мм, 2 шт. в уп., предназначены для работ с шуруповертом. Используются при монтаже и демонтаже болтов и шурупов, а также кровельных саморезов с внешним шестигранником. Увеличенная длина 45 мм облегчает работу в труднодоступных местах. Биты способны полностью заменить торцевые головки, особенно если под рукой нет трещотки.
Преимущества
- Прочность и коррозионная стойкость — биты изготовлены из высококачественной стали CrV.
- Встроенный магнит — оснастка надежно соединяется с головкой крепежа.
- Долговечность — биты прошли пескоструйную обработку и имеют защитное покрытие, повышающее устойчивость к износу.
- Удобная комплектация — в наборе 2 насадки, которые помогут решить большой объем задач.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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