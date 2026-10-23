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Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. купить с доставкой в Москве
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Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт.

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Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 1
Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 2
Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 3
Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 4
Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 5
Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 6
Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 7
Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
торцевые головки
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 1
  • Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 2
  • Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 3
  • Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 4
  • Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 5
  • Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 6
  • Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 7
  • Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744668
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт.
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
торцевые головки
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Бита с торцевой головкой - 2 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
60

Описание товара Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт.

Биты с торцевыми головками Matrix 11788 размером 12 х 45 мм, 2 шт. в уп., предназначены для работ с шуруповертом. Используются при монтаже и демонтаже болтов и шурупов, а также кровельных саморезов с внешним шестигранником. Увеличенная длина 45 мм облегчает работу в труднодоступных местах. Биты способны полностью заменить торцевые головки, особенно если под рукой нет трещотки.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — биты изготовлены из высококачественной стали CrV.
  • Встроенный магнит — оснастка надежно соединяется с головкой крепежа.
  • Долговечность — биты прошли пескоструйную обработку и имеют защитное покрытие, повышающее устойчивость к износу.
  • Удобная комплектация — в наборе 2 насадки, которые помогут решить большой объем задач.



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Отзывы о товаре Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
торцевые головки
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Бита с торцевой головкой - 2 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Биты с торцевыми головками Matrix 11788 размером 12 х 45 мм, 2 шт. в уп., предназначены для работ с шуруповертом. Используются при монтаже и демонтаже болтов и шурупов, а также кровельных саморезов с внешним шестигранником. Увеличенная длина 45 мм облегчает работу в труднодоступных местах. Биты способны полностью заменить торцевые головки, особенно если под рукой нет трещотки.

Преимущества

  • Прочность и коррозионная стойкость — биты изготовлены из высококачественной стали CrV.
  • Встроенный магнит — оснастка надежно соединяется с головкой крепежа.
  • Долговечность — биты прошли пескоструйную обработку и имеют защитное покрытие, повышающее устойчивость к износу.
  • Удобная комплектация — в наборе 2 насадки, которые помогут решить большой объем задач.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Биты с торцевыми головками Matrix 11788, 12x45 мм, 2 шт. - по цене 260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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