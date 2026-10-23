Магнитная насадка для бит DENZEL 11736, для всех типов бит, 2 шт
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Характеристики
Описание товара Магнитная насадка для бит DENZEL 11736, для всех типов бит, 2 шт
Магнитные насадки для бит Denzel 11736 подходят для работы со всеми типами бит. Диаметр насадки для круглых бит составляет 6,35 мм, для шестигранных — 7,3 мм, длина — 25,6 и 20,7 мм соответственно. Магниты типа N35 позволяют быстро установить и надежно зафиксировать крепеж. Насадки упрощают работу с резьбовым крепежом при помощи ручного и электрического инструмента, совместимого с хвостовиками 1/4?.
Преимущества
- Эффективность — благодаря насадкам шлицы не проскальзывают в головке крепежа, что продлевает срок службы бит и повышает скорость работы.
- Надежность — насадки изготовлены из прочного алюминиевого сплава, устойчивого к деформации и коррозии.
- Удобная комплектация — в наборе 2 насадки, такое решение оптимально для частой смены бит с разным профилем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Магнитные насадки для бит Denzel 11736 подходят для работы со всеми типами бит. Диаметр насадки для круглых бит составляет 6,35 мм, для шестигранных — 7,3 мм, длина — 25,6 и 20,7 мм соответственно. Магниты типа N35 позволяют быстро установить и надежно зафиксировать крепеж. Насадки упрощают работу с резьбовым крепежом при помощи ручного и электрического инструмента, совместимого с хвостовиками 1/4?.
Преимущества
- Эффективность — благодаря насадкам шлицы не проскальзывают в головке крепежа, что продлевает срок службы бит и повышает скорость работы.
- Надежность — насадки изготовлены из прочного алюминиевого сплава, устойчивого к деформации и коррозии.
- Удобная комплектация — в наборе 2 насадки, такое решение оптимально для частой смены бит с разным профилем.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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