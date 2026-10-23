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Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. купить с доставкой в Москве
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Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт.

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Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 1
Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 2
Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 3
Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 4
Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 5
Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 6
Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 7
Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 8
Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 9
Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH, PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 1
  • Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 2
  • Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 3
  • Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 4
  • Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 5
  • Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 6
  • Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 7
  • Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 8
  • Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 9
  • Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744664
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт.
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH, PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Биты двусторонние РН2 РН2х45 мм - 10 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
18х12х9
Вес, г.
90

Описание товара Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт.

Набор двусторонних бит PH2-PH2 х 45 мм Denzel 11673 из стали S2, 10 шт. в упаковке, предназначен для монтажа/демонтажа саморезов по дереву и других резьбовых соединений с помощью шуруповерта. Насадки с двумя рабочими профилями самого ходового размера PH2 подходят как для бытового, так и для профессионального использования.

Преимущества

  • Повышенный ресурс — насадки выполнены из японской легированной стали S2.
  • Высокая твердость 58 HRC — биты устойчивы к деформациям, выдерживают высокие нагрузки.
  • Защита от коррозии — каждая бита имеет никелированное покрытие.
  • Высокоточное исполнение — оптимальная геометрия шлица повышает срок службы бит и не дает им проскальзывать в крепеже.
  • Магнитные свойства — метиз насаживается на шлиц биты и надежно удерживается, поэтому мастер может придерживать свободной рукой закрепляемую деталь.
  • Надежное сцепление с крепежом — специальные насечки на ребрах бит повышают эффективность работы.
  • Удобная упаковка — набор поставляется в двойном блистере с европодвесом.
  • Большой запас — 10 бит хватит надолго, их можно использовать для бригады работников.



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Отзывы о товаре Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт.




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH, PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Биты двусторонние РН2 РН2х45 мм - 10 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Набор двусторонних бит PH2-PH2 х 45 мм Denzel 11673 из стали S2, 10 шт. в упаковке, предназначен для монтажа/демонтажа саморезов по дереву и других резьбовых соединений с помощью шуруповерта. Насадки с двумя рабочими профилями самого ходового размера PH2 подходят как для бытового, так и для профессионального использования.

Преимущества

  • Повышенный ресурс — насадки выполнены из японской легированной стали S2.
  • Высокая твердость 58 HRC — биты устойчивы к деформациям, выдерживают высокие нагрузки.
  • Защита от коррозии — каждая бита имеет никелированное покрытие.
  • Высокоточное исполнение — оптимальная геометрия шлица повышает срок службы бит и не дает им проскальзывать в крепеже.
  • Магнитные свойства — метиз насаживается на шлиц биты и надежно удерживается, поэтому мастер может придерживать свободной рукой закрепляемую деталь.
  • Надежное сцепление с крепежом — специальные насечки на ребрах бит повышают эффективность работы.
  • Удобная упаковка — набор поставляется в двойном блистере с европодвесом.
  • Большой запас — 10 бит хватит надолго, их можно использовать для бригады работников.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


Купить Набор бит двухстор. DENZEL 11673, PH2-PH2х45 мм, сталь S2, 10шт. - по цене 400 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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