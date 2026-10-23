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Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4", 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок купить с доставкой в Москве
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Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4", 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок

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Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 1
Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 2
Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 3
Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 4
Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 5
Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 6
Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 7
Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 8
Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 9
Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 1
  • Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 2
  • Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 3
  • Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 4
  • Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 5
  • Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 6
  • Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 7
  • Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 8
  • Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 9
  • Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4&quot;, 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744662
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4", 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Трещотка - 1 штАдаптер под торцевые головки(ADP) - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
14х6х2
Вес, г.
50

Описание товара Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4", 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок

Ключ-трещотка для бит Denzel 11633 с присоединительным размером 1/4 дюйма, из стали CrMo, с адаптером для торцевых головок, предназначен для ремонта техники, сборки и установки оборудования. Благодаря высокому крутящему моменту 40 Нм и стальному храповому механизму с 52 зубьями инструмент обеспечивает легкую и плавную работу с резьбовыми соединениями. Ключ будет полезен в автосервисе, на даче, дома или в гараже.

Преимущества

  • Прочность — корпус из закаленной хромомолибденовой стали выдерживает повышенные нагрузки.
  • Защита от разрушения — фосфатированное покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Функция реверса — можно быстро переключаться с монтажа на демонтаж крепежей.
  • Дополнительные возможности — в комплект входит адаптер для торцевых головок.
  • Эргономичность — ключ весит всего 33 г, а двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.
  • Удобное хранение — в рукоятке предусмотрено отверстие для подвешивания на скобу или крючок.



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Отзывы о товаре Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4", 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Трещотка - 1 штАдаптер под торцевые головки(ADP) - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Ключ-трещотка для бит Denzel 11633 с присоединительным размером 1/4 дюйма, из стали CrMo, с адаптером для торцевых головок, предназначен для ремонта техники, сборки и установки оборудования. Благодаря высокому крутящему моменту 40 Нм и стальному храповому механизму с 52 зубьями инструмент обеспечивает легкую и плавную работу с резьбовыми соединениями. Ключ будет полезен в автосервисе, на даче, дома или в гараже.

Преимущества

  • Прочность — корпус из закаленной хромомолибденовой стали выдерживает повышенные нагрузки.
  • Защита от разрушения — фосфатированное покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Функция реверса — можно быстро переключаться с монтажа на демонтаж крепежей.
  • Дополнительные возможности — в комплект входит адаптер для торцевых головок.
  • Эргономичность — ключ весит всего 33 г, а двухкомпонентная рукоятка удобно ложится в руку.
  • Удобное хранение — в рукоятке предусмотрено отверстие для подвешивания на скобу или крючок.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ-трещотка для бит DENZEL 11633, 1/4", 52 зуба, CrMo, адаптер для торцевых головок - по цене 1180 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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