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Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 купить с доставкой в Москве
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Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2

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Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 1
Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 2
Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 3
Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 4
Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 5
Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 6
Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
торцевые головки
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 1
  • Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 2
  • Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 3
  • Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 4
  • Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 5
  • Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 6
  • Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744661
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
торцевые головки
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Бита с торцевой головкой - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
70

Описание товара Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2

Бита с торцевой головкой Gross Nut-Driver 11623 из стали S2, размером 13 мм, с магнитом, применяется в качестве профессиональной оснастки для шуруповертов. Она предназначена для монтажа и демонтажа болтов, шурупов и кровельных саморезов, имеющих шестигранную головку. Насадка выдерживает интенсивные нагрузки и сохраняет рабочие свойства даже при длительном использовании.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — корпус изготовлен из японской легированной стали S2 твердостью 52-56 HRC.
  • Встроенный магнит — крепеж не выпадает из биты, при этом мастер может придерживать свободной рукой закрепляемую деталь.
  • Комфортная работа — благодаря вращающейся гильзе-воротнику удобно удерживать биту и стабилизировать крепежный элемент.



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Отзывы о товаре Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
торцевые головки
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Бита с торцевой головкой - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Бита с торцевой головкой Gross Nut-Driver 11623 из стали S2, размером 13 мм, с магнитом, применяется в качестве профессиональной оснастки для шуруповертов. Она предназначена для монтажа и демонтажа болтов, шурупов и кровельных саморезов, имеющих шестигранную головку. Насадка выдерживает интенсивные нагрузки и сохраняет рабочие свойства даже при длительном использовании.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — корпус изготовлен из японской легированной стали S2 твердостью 52-56 HRC.
  • Встроенный магнит — крепеж не выпадает из биты, при этом мастер может придерживать свободной рукой закрепляемую деталь.
  • Комфортная работа — благодаря вращающейся гильзе-воротнику удобно удерживать биту и стабилизировать крепежный элемент.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Бита с торцевой головкой GROSS 11623, магнит, Nut-Driver, 13 мм, S2 - по цене 560 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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