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Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4" купить с доставкой в Москве
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Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4"

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Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 1
Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 2
Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 3
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Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 5
Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 6
Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 7
Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 8
Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 9
Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 1
  • Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 2
  • Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 3
  • Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 4
  • Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 5
  • Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 6
  • Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 7
  • Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 8
  • Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 9
  • Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744657
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4"
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Адаптер для бит - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
13х5х1
Вес, г.
30

Описание товара Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4"

Адаптер для бит Gross 11615 с двойным держателем и магнитом, длиной 65 мм, с присоединительным размером 1/4?, позволяет надежно зафиксировать и быстро заменить оснастку. Устанавливается в патрон шуруповерта, используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Адаптер подойдет как для домашнего, так и для профессионального использования: сборки мебели, выполнения строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Повышенная износостойкость и долговечность — адаптер изготовлен из хромованадиевой стали твердостью 48-52 HRC.
  • Надежная фиксация — благодаря быстрозажимному механизму и встроенному магниту бита не выпадает во время работы.
  • Комфортная работа — вращающаяся муфта позволяет удерживать битодержатель, чтобы придать устойчивости крепежу.
  • Система Quick-Lock — бита освобождается одним движением, достаточно потянуть за муфту вниз.



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Отзывы о товаре Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4"




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип хвостовика
прямой
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Адаптер для бит - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Адаптер для бит Gross 11615 с двойным держателем и магнитом, длиной 65 мм, с присоединительным размером 1/4?, позволяет надежно зафиксировать и быстро заменить оснастку. Устанавливается в патрон шуруповерта, используется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений. Адаптер подойдет как для домашнего, так и для профессионального использования: сборки мебели, выполнения строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Повышенная износостойкость и долговечность — адаптер изготовлен из хромованадиевой стали твердостью 48-52 HRC.
  • Надежная фиксация — благодаря быстрозажимному механизму и встроенному магниту бита не выпадает во время работы.
  • Комфортная работа — вращающаяся муфта позволяет удерживать битодержатель, чтобы придать устойчивости крепежу.
  • Система Quick-Lock — бита освобождается одним движением, достаточно потянуть за муфту вниз.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Адаптер для бит с двойным держателем и магнитом GROSS 11615, 65 мм, 1/4" - по цене 580 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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