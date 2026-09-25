Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка
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Характеристики
Описание товара Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка
Реверсивная отвертка Gross 11611 с механизмом Smart Push комплектуется 12 битами из стали S2 с хвостовиком 1/4 дюйма для работы с крепежом типа PH, SL и TORX. За счет реверсивного механизма повышается скорость проведения работ. Отвертка универсальна, т.к. с ней можно использовать любые биты длиной 25 мм с хвостовиком 1/4 дюйма. Она будет полезна не только частным мастерам, но и профессионалам.
Преимущества
- Высокое качество — биты изготовлены из износостойкой японской стали S2.
- Намагниченные биты — можно насадить саморез и свободной рукой придерживать закрепляемую деталь.
- Механизм Smart Push — отсек для хранения бит открывается автоматически при нажатии кнопки на корпусе.
- Удобство работы — двухкомпонентная рукоятка эргономичной формы снижает усталость рук.
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Реверсивная отвертка Gross 11611 с механизмом Smart Push комплектуется 12 битами из стали S2 с хвостовиком 1/4 дюйма для работы с крепежом типа PH, SL и TORX. За счет реверсивного механизма повышается скорость проведения работ. Отвертка универсальна, т.к. с ней можно использовать любые биты длиной 25 мм с хвостовиком 1/4 дюйма. Она будет полезна не только частным мастерам, но и профессионалам.
Преимущества
- Высокое качество — биты изготовлены из износостойкой японской стали S2.
- Намагниченные биты — можно насадить саморез и свободной рукой придерживать закрепляемую деталь.
- Механизм Smart Push — отсек для хранения бит открывается автоматически при нажатии кнопки на корпусе.
- Удобство работы — двухкомпонентная рукоятка эргономичной формы снижает усталость рук.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Отвертка-реверс + механизм GROSS 11611, SmartPush + биты, 12 пред., PH + SL + Torx, S2, 2к рукоятка