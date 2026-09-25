Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка
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Характеристики
Описание товара Отвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2" + биты, 6 шт., PH + SL, CrV, металлическая рукоятка
Ударно-поворотная отвертка Matrix 11575 с присоединительным шестигранником 1/2", с набором из 6 бит, в пластиковом боксе, используется для закручивания и откручивания крепежей, в том числе для демонтажа перетянутых или застарелых резьбовых соединений. Насадки подходят для крепежных элементов со шлицами PH и SL. Мощный стальной корпус с металлическим затыльником выдерживает удары молотка. Набор будет полезен во время ремонта автомобильной и другой техники, а также при выполнении прочих профессиональных работ.
Преимущества
- Прочность — биты из хромованадиевой стали выдерживают повышенные механические нагрузки.
- Возможность установки торцевых головок — под съемной головкой имеется присоединительный квадрат 1/4".
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ложементом.
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Ударно-поворотная отвертка Matrix 11575 с присоединительным шестигранником 1/2", с набором из 6 бит, в пластиковом боксе, используется для закручивания и откручивания крепежей, в том числе для демонтажа перетянутых или застарелых резьбовых соединений. Насадки подходят для крепежных элементов со шлицами PH и SL. Мощный стальной корпус с металлическим затыльником выдерживает удары молотка. Набор будет полезен во время ремонта автомобильной и другой техники, а также при выполнении прочих профессиональных работ.
Преимущества
- Прочность — биты из хромованадиевой стали выдерживают повышенные механические нагрузки.
- Возможность установки торцевых головок — под съемной головкой имеется присоединительный квадрат 1/4".
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в пластиковом кейсе с ложементом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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