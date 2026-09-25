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Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка купить с доставкой в Москве
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Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка

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Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 1
Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 2
Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 3
Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 4
Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 5
Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 6
Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 7
Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 8
Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 9
Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, РН0, РН1
Комплектация
Отвертка Т-образная - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL8 - 11 шт
  • Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 1
  • Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 2
  • Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 3
  • Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 4
  • Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 5
  • Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 6
  • Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 7
  • Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 8
  • Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 9
  • Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744650
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
11
Материал стержня
сталь CrV
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, РН0, РН1
Комплектация
Отвертка Т-образная - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL8 - 11 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х3
Вес, г.
170

Описание товара Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка

Отвертка Matrix 11567 с Т-образной эргономичной ручкой и набором бит из 11 шт., из стали CrV, — это держатель с присоединительным шестигранником, в котором фиксируется бита необходимого типоразмера. Отвертка служит для закручивания и откручивания резьбового крепежа. В комплект поставки входят биты самых востребованных размеров со шлицами PH, PZ и SL. Т-образная рукоятка экономит усилия при передаче повышенного крутящего момента. Набор рекомендован для бытового применения.

Преимущества

  • Прочность — биты из хромованадиевой стали твердостью 53 HRC устойчивы к механическим нагрузкам.
  • Универсальность — отвертка совместима с битами всех производителей, поэтому можно легко заменить износившиеся насадки или приобрести недостающие.
  • Комфортная работа — рукоятка с рифленой поверхностью и подпальцевыми выемками обеспечивает надежный хват.
  • Удобное хранение — благодаря плашке-держателю биты не потеряются.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
11
Материал стержня
сталь CrV
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, SL4, РН0, РН1
Комплектация
Отвертка Т-образная - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, SL8 - 11 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отвертка Matrix 11567 с Т-образной эргономичной ручкой и набором бит из 11 шт., из стали CrV, — это держатель с присоединительным шестигранником, в котором фиксируется бита необходимого типоразмера. Отвертка служит для закручивания и откручивания резьбового крепежа. В комплект поставки входят биты самых востребованных размеров со шлицами PH, PZ и SL. Т-образная рукоятка экономит усилия при передаче повышенного крутящего момента. Набор рекомендован для бытового применения.

Преимущества

  • Прочность — биты из хромованадиевой стали твердостью 53 HRC устойчивы к механическим нагрузкам.
  • Универсальность — отвертка совместима с битами всех производителей, поэтому можно легко заменить износившиеся насадки или приобрести недостающие.
  • Комфортная работа — рукоятка с рифленой поверхностью и подпальцевыми выемками обеспечивает надежный хват.
  • Удобное хранение — благодаря плашке-держателю биты не потеряются.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка - этот товар вы можете купить по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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