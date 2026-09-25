Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка
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Характеристики
Описание товара Отвертка с Т-образной ручкой + биты Matrix 11567, 11 пред., PH + SL + PZ, CrV, 2к рукоятка
Отвертка Matrix 11567 с Т-образной эргономичной ручкой и набором бит из 11 шт., из стали CrV, — это держатель с присоединительным шестигранником, в котором фиксируется бита необходимого типоразмера. Отвертка служит для закручивания и откручивания резьбового крепежа. В комплект поставки входят биты самых востребованных размеров со шлицами PH, PZ и SL. Т-образная рукоятка экономит усилия при передаче повышенного крутящего момента. Набор рекомендован для бытового применения.
Преимущества
- Прочность — биты из хромованадиевой стали твердостью 53 HRC устойчивы к механическим нагрузкам.
- Универсальность — отвертка совместима с битами всех производителей, поэтому можно легко заменить износившиеся насадки или приобрести недостающие.
- Комфортная работа — рукоятка с рифленой поверхностью и подпальцевыми выемками обеспечивает надежный хват.
- Удобное хранение — благодаря плашке-держателю биты не потеряются.
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Отвертка Matrix 11567 с Т-образной эргономичной ручкой и набором бит из 11 шт., из стали CrV, — это держатель с присоединительным шестигранником, в котором фиксируется бита необходимого типоразмера. Отвертка служит для закручивания и откручивания резьбового крепежа. В комплект поставки входят биты самых востребованных размеров со шлицами PH, PZ и SL. Т-образная рукоятка экономит усилия при передаче повышенного крутящего момента. Набор рекомендован для бытового применения.
Преимущества
- Прочность — биты из хромованадиевой стали твердостью 53 HRC устойчивы к механическим нагрузкам.
- Универсальность — отвертка совместима с битами всех производителей, поэтому можно легко заменить износившиеся насадки или приобрести недостающие.
- Комфортная работа — рукоятка с рифленой поверхностью и подпальцевыми выемками обеспечивает надежный хват.
- Удобное хранение — благодаря плашке-держателю биты не потеряются.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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