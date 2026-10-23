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Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. купить с доставкой в Москве
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Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт.

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Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 1
Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 2
Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 3
Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 4
Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 5
Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 6
Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 7
Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PZ2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 1
  • Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 2
  • Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 3
  • Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 4
  • Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 5
  • Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 6
  • Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 7
  • Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744645
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт.
680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PZ2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Биты PZ2x50 мм - 10 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
12х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт.

Набор торсионных бит PZ2 x 50 мм Gross 11495, 10 шт., предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с помощью ударного шуруповерта. Он незаменим в строительных, слесарных и монтажных работах, в автосервисах, при проведении ремонта в доме. Торсионная зона способна пружинить, за счет чего она частично амортизирует тангенциальный удар от шуруповерта. Такое решение позволяет равномерно распределить нагрузку по бите и избежать поломки шлица.

Преимущества

  • Дополнительные выступы между гранями — риск выскальзывания шлица из головки крепежа и поломки сведен к минимуму.
  • Продуманная конструкция — торсионная зона позволяет работать ударным шуруповертом даже с особо твердыми поверхностями без риска поломки бит.
  • Высококачественный материал изготовления — японская легированная сталь S2 обеспечивает устойчивость бит к износу и увеличивает их ресурс.
  • Износостойкость — биты закалены до твердости 58-60 HRC, что повышает сопротивляемость к деформации.
  • Надежная фиксация насадок — шлицы бит намагничены, поэтому крепеж не выпадет, а мастер сможет свободной рукой придерживать закрепляемый материал.
  • Защита от подделок — синее кольцо с логотипом ТМ Gross подтверждает оригинальность товара.
  • Удобное хранение — насадки поставляются в блистере с европодвесом, который можно вешать на стенд.
  • 10 бит в комплекте — набора хватит на небольшую производственную бригаду.



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Отзывы о товаре Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт.




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PZ2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Биты PZ2x50 мм - 10 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Набор торсионных бит PZ2 x 50 мм Gross 11495, 10 шт., предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с помощью ударного шуруповерта. Он незаменим в строительных, слесарных и монтажных работах, в автосервисах, при проведении ремонта в доме. Торсионная зона способна пружинить, за счет чего она частично амортизирует тангенциальный удар от шуруповерта. Такое решение позволяет равномерно распределить нагрузку по бите и избежать поломки шлица.

Преимущества

  • Дополнительные выступы между гранями — риск выскальзывания шлица из головки крепежа и поломки сведен к минимуму.
  • Продуманная конструкция — торсионная зона позволяет работать ударным шуруповертом даже с особо твердыми поверхностями без риска поломки бит.
  • Высококачественный материал изготовления — японская легированная сталь S2 обеспечивает устойчивость бит к износу и увеличивает их ресурс.
  • Износостойкость — биты закалены до твердости 58-60 HRC, что повышает сопротивляемость к деформации.
  • Надежная фиксация насадок — шлицы бит намагничены, поэтому крепеж не выпадет, а мастер сможет свободной рукой придерживать закрепляемый материал.
  • Защита от подделок — синее кольцо с логотипом ТМ Gross подтверждает оригинальность товара.
  • Удобное хранение — насадки поставляются в блистере с европодвесом, который можно вешать на стенд.
  • 10 бит в комплекте — набора хватит на небольшую производственную бригаду.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Доставка
Отзывы


Купить Набор бит торсионных GROSS 11495, PZ2x50 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт. - по цене 680 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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