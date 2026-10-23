Набор бит торсионных GROSS 11482, PH2x25 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт.
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Характеристики
Описание товара Набор бит торсионных GROSS 11482, PH2x25 мм, для ударных шуруповертов, 10 шт.
Набор торсионных бит PH2 x 25 мм Gross 11482, 10 шт., предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с помощью ударного шуруповерта. Он незаменим в строительных, слесарных и монтажных работах, в автосервисах, при проведении ремонта в доме. Торсионная зона способна пружинить, за счет чего она частично амортизирует тангенциальный удар от шуруповерта. Такое решение позволяет равномерно распределить нагрузку по бите и избежать поломки шлица.
Преимущества
- Продуманная конструкция — торсионная зона позволяет работать ударным шуруповертом даже с особо твердыми поверхностями без риска поломки бит.
- Высококачественный материал изготовления — японская легированная сталь S2 обеспечивает устойчивость бит к износу и увеличивает их ресурс.
- Износостойкость — биты закалены до твердости 58-60 HRC, что повышает сопротивляемость к деформации.
- Надежная фиксация насадок — шлицы бит намагничены, поэтому крепеж не выпадет, а мастер сможет свободной рукой придерживать закрепляемый материал.
- Защита от подделок — синее кольцо с логотипом ТМ Gross подтверждает оригинальность товара.
- Удобное хранение — насадки поставляются в блистере с европодвесом, который можно вешать на стенд.
- 10 бит в комплекте — набора хватит на небольшую производственную бригаду.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Набор торсионных бит PH2 x 25 мм Gross 11482, 10 шт., предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с помощью ударного шуруповерта. Он незаменим в строительных, слесарных и монтажных работах, в автосервисах, при проведении ремонта в доме. Торсионная зона способна пружинить, за счет чего она частично амортизирует тангенциальный удар от шуруповерта. Такое решение позволяет равномерно распределить нагрузку по бите и избежать поломки шлица.
Преимущества
- Продуманная конструкция — торсионная зона позволяет работать ударным шуруповертом даже с особо твердыми поверхностями без риска поломки бит.
- Высококачественный материал изготовления — японская легированная сталь S2 обеспечивает устойчивость бит к износу и увеличивает их ресурс.
- Износостойкость — биты закалены до твердости 58-60 HRC, что повышает сопротивляемость к деформации.
- Надежная фиксация насадок — шлицы бит намагничены, поэтому крепеж не выпадет, а мастер сможет свободной рукой придерживать закрепляемый материал.
- Защита от подделок — синее кольцо с логотипом ТМ Gross подтверждает оригинальность товара.
- Удобное хранение — насадки поставляются в блистере с европодвесом, который можно вешать на стенд.
- 10 бит в комплекте — набора хватит на небольшую производственную бригаду.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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