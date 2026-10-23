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Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 купить с доставкой в Москве
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Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2

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Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 1
Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 2
Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 3
Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 4
Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 5
Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 6
Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 7
Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 8
Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 9
Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 10
Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 11
Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 1
  • Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 2
  • Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 3
  • Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 4
  • Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 5
  • Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 6
  • Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 7
  • Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 8
  • Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 9
  • Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 10
  • Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 11
  • Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744638
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2
340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Бита для ГКЛ РН2х50 мм - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
5

Описание товара Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2

Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2



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Отзывы о товаре Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Бита для ГКЛ РН2х50 мм - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание
Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Бита GROSS 11456, PH2x50 мм с ограничителем и магнитом, для ГКЛ, S2 - по цене 340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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