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Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip" купить с доставкой в Москве
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Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"

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Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 1
Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 2
Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 3
Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 4
Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 5
Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 6
Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН3
Комплектация
Отвертка РН3 х 150 мм - 1 шт
  • Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 1
  • Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 2
  • Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 3
  • Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 4
  • Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 5
  • Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 6
  • Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744635
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН3
Комплектация
Отвертка РН3 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х5х4
Вес, г.
160

Описание товара Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"

Отвертка Matrix Fusion 11445, PH3 х 150 мм, из стали CrV, с 3-х компонентной рукояткой «anti slip», предназначена для работ с резьбовым крепежом, имеющим крестообразный шлиц Phillips. Профессиональная отвертка пригодится при выполнении строительных, монтажных и ремонтных работ, а также при сборке мебели и ремонте автомобиля. Длина стержня 150 мм позволяет работать с крепежом в углублениях.

Преимущества

  • Стержень и жало выполнены из износостойкой легированной стали CrV твердостью 50-52 HRC, что обеспечивает долгий срок службы отвертки.
  • Намагниченный наконечник позволяет зафиксировать крепеж и направлять отвертку одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь.
  • Фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом для удобства работы.
  • Трехкомпонентная рукоятка «anti slip» с подпальцевыми выемками и специальными секциями обеспечивает комфортный и надежный хват без проскальзывания.



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Отзывы о товаре Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН3
Комплектация
Отвертка РН3 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отвертка Matrix Fusion 11445, PH3 х 150 мм, из стали CrV, с 3-х компонентной рукояткой «anti slip», предназначена для работ с резьбовым крепежом, имеющим крестообразный шлиц Phillips. Профессиональная отвертка пригодится при выполнении строительных, монтажных и ремонтных работ, а также при сборке мебели и ремонте автомобиля. Длина стержня 150 мм позволяет работать с крепежом в углублениях.

Преимущества

  • Стержень и жало выполнены из износостойкой легированной стали CrV твердостью 50-52 HRC, что обеспечивает долгий срок службы отвертки.
  • Намагниченный наконечник позволяет зафиксировать крепеж и направлять отвертку одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь.
  • Фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом для удобства работы.
  • Трехкомпонентная рукоятка «anti slip» с подпальцевыми выемками и специальными секциями обеспечивает комфортный и надежный хват без проскальзывания.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка Matrix 11445, Fusion, PH3х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip" - по цене 260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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