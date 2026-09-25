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Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip" купить с доставкой в Москве
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Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"

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Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 1
Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 2
Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 3
Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 4
Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 5
Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL8
Комплектация
Отвертка SL8,0 х 150 мм - 1 шт
  • Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 1
  • Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 2
  • Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 3
  • Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 4
  • Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 5
  • Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка &quot;anti slip&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 744633
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL8
Комплектация
Отвертка SL8,0 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х5х4
Вес, г.
170

Описание товара Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"

Отвертка Matrix Fusion 11425 под шлиц SL8,0, со стержнем длиной 150 мм, из стали CrV, с 3-компонентной рукояткой «anti slip», предназначена для завинчивания и отвинчивания резьбового крепежа со шлицем Slotted «минус». Рассчитана на профессиональное использование, используется для ремонта автомобилей, монтажа конструкций и решения других задач. Стержень длиной 150 мм позволяет работать с крепежом на поверхностях и в углублениях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — стержень и жало выполнены из износостойкой легированной стали CrV-группы твердостью 50-52 HRC.
  • Намагниченный наконечник — отвертку с крепежом можно направлять одной рукой, а другой удобно придерживать закрепляемую деталь.
  • Комфортная работа — фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом
  • Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка «anti slip» с подпальцевыми выемками и рельефными секциями обеспечивает надежный хват.



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Отзывы о товаре Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
сталь CrV
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL8
Комплектация
Отвертка SL8,0 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отвертка Matrix Fusion 11425 под шлиц SL8,0, со стержнем длиной 150 мм, из стали CrV, с 3-компонентной рукояткой «anti slip», предназначена для завинчивания и отвинчивания резьбового крепежа со шлицем Slotted «минус». Рассчитана на профессиональное использование, используется для ремонта автомобилей, монтажа конструкций и решения других задач. Стержень длиной 150 мм позволяет работать с крепежом на поверхностях и в углублениях.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — стержень и жало выполнены из износостойкой легированной стали CrV-группы твердостью 50-52 HRC.
  • Намагниченный наконечник — отвертку с крепежом можно направлять одной рукой, а другой удобно придерживать закрепляемую деталь.
  • Комфортная работа — фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом
  • Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка «anti slip» с подпальцевыми выемками и рельефными секциями обеспечивает надежный хват.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Доставка
Отзывы


Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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