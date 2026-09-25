Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Отвертка Matrix 11425, Fusion, SL8,0х150 мм, CrV, 3к рукоятка "anti slip"
Отвертка Matrix Fusion 11425 под шлиц SL8,0, со стержнем длиной 150 мм, из стали CrV, с 3-компонентной рукояткой «anti slip», предназначена для завинчивания и отвинчивания резьбового крепежа со шлицем Slotted «минус». Рассчитана на профессиональное использование, используется для ремонта автомобилей, монтажа конструкций и решения других задач. Стержень длиной 150 мм позволяет работать с крепежом на поверхностях и в углублениях.
Преимущества
- Прочность и долговечность — стержень и жало выполнены из износостойкой легированной стали CrV-группы твердостью 50-52 HRC.
- Намагниченный наконечник — отвертку с крепежом можно направлять одной рукой, а другой удобно придерживать закрепляемую деталь.
- Комфортная работа — фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом
- Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка «anti slip» с подпальцевыми выемками и рельефными секциями обеспечивает надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отвертка Matrix Fusion 11425 под шлиц SL8,0, со стержнем длиной 150 мм, из стали CrV, с 3-компонентной рукояткой «anti slip», предназначена для завинчивания и отвинчивания резьбового крепежа со шлицем Slotted «минус». Рассчитана на профессиональное использование, используется для ремонта автомобилей, монтажа конструкций и решения других задач. Стержень длиной 150 мм позволяет работать с крепежом на поверхностях и в углублениях.
Преимущества
- Прочность и долговечность — стержень и жало выполнены из износостойкой легированной стали CrV-группы твердостью 50-52 HRC.
- Намагниченный наконечник — отвертку с крепежом можно направлять одной рукой, а другой удобно придерживать закрепляемую деталь.
- Комфортная работа — фосфатированный шлиц обеспечивает улучшенное сцепление с крепежом
- Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка «anti slip» с подпальцевыми выемками и рельефными секциями обеспечивает надежный хват.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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