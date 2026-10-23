Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе
Набор бит Sparta 113975 в пластиковом боксе состоит из 100 предметов: 95 насадок из стали CrV для шуруповертов и отверток, а также битодержателя, адаптеров для торцевых головок, переходника и шестигранного ключа. В наборе широкий ассортимент типоразмеров бит: SL, PH, PZ, GR, SP, TR, TT, TW, R, C, HEX, SPAN — для монтажа и демонтажа шурупов, евровинтов, барашковых гаек, кровельных саморезов, рым-гаек и других резьбовых крепежей. Комплект будет полезен домашним и профессиональным мастерам для проведения ремонта, сборки мебели и оборудования, выполнения других работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — биты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали.
- Быстрая замена насадок — благодаря битодержателю установка оснастки занимает несколько секунд.
- Встроенный магнит — насадка крепко держится в битодержателе и не выпадает во время работы.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Набор бит Sparta 113975 в пластиковом боксе состоит из 100 предметов: 95 насадок из стали CrV для шуруповертов и отверток, а также битодержателя, адаптеров для торцевых головок, переходника и шестигранного ключа. В наборе широкий ассортимент типоразмеров бит: SL, PH, PZ, GR, SP, TR, TT, TW, R, C, HEX, SPAN — для монтажа и демонтажа шурупов, евровинтов, барашковых гаек, кровельных саморезов, рым-гаек и других резьбовых крепежей. Комплект будет полезен домашним и профессиональным мастерам для проведения ремонта, сборки мебели и оборудования, выполнения других работ.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — биты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали.
- Быстрая замена насадок — благодаря битодержателю установка оснастки занимает несколько секунд.
- Встроенный магнит — насадка крепко держится в битодержателе и не выпадает во время работы.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом кейсе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Набор бит Sparta 113975, адаптеры для бит, CrV, 100 предм., в пласт. боксе