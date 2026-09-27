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Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4", 16 шт. купить с доставкой в Москве
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Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4", 16 шт.

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Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 1
Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 2
Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 3
Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 4
Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 5
Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 6
Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 7
Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 8
Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 9
Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 10
Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 11
Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 12
Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 13
Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
25
Размер шлица
SL3, SL4, SL5
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6 мм - 9 штАдаптер для торцевых головок 1/4" - 1 штТорцевые головки 1/4": 5, 6, 10, 11 мм - 4 шт
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 1
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 2
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 3
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 4
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 5
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 6
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 7
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 8
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 9
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 10
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 11
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 12
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 13
  • Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4&quot;, 16 шт. - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744618
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4", 16 шт.
630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
16
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
25
Размер шлица
SL3, SL4, SL5
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6 мм - 9 штАдаптер для торцевых головок 1/4" - 1 штТорцевые головки 1/4": 5, 6, 10, 11 мм - 4 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х4
Вес, г.
310

Описание товара Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4", 16 шт.

Реверсивная отвертка Matrix 11332 с набором бит и торцевых насадок из стали CrV, с присоединительным размером 1/4", 16 шт. в упаковке, предназначена для работ с резьбовыми соединениями. Благодаря торцевым головкам с адаптером может использоваться в качестве накидного ключа. Храповой механизм облегчает вращение отвертки и увеличивает скорость работы. Направление вращения можно менять при помощи кольцевого переключателя. Отвертка пригодится при сборке и установке мебели, ремонте бытовой техники, будет полезна дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Высокий ресурс — биты изготовлены из прочной хромованадиевой стали.
  • Быстрый поиск нужной насадки — для бит предусмотрена плашка-держатель с маркировкой размеров и типов шлицев.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка с противоскользящим рисунком удобно лежит в руке.
  • Удобное хранение — отверстие в тыльной части рукоятки служит для подвешивания отвертки на крючок или гвоздь.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4", 16 шт.




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
16
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
25
Размер шлица
SL3, SL4, SL5
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штБиты 25 мм: РН1, РН2, РН3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6 мм - 9 штАдаптер для торцевых головок 1/4" - 1 штТорцевые головки 1/4": 5, 6, 10, 11 мм - 4 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Реверсивная отвертка Matrix 11332 с набором бит и торцевых насадок из стали CrV, с присоединительным размером 1/4", 16 шт. в упаковке, предназначена для работ с резьбовыми соединениями. Благодаря торцевым головкам с адаптером может использоваться в качестве накидного ключа. Храповой механизм облегчает вращение отвертки и увеличивает скорость работы. Направление вращения можно менять при помощи кольцевого переключателя. Отвертка пригодится при сборке и установке мебели, ремонте бытовой техники, будет полезна дома, на даче или в гараже.

Преимущества

  • Высокий ресурс — биты изготовлены из прочной хромованадиевой стали.
  • Быстрый поиск нужной насадки — для бит предусмотрена плашка-держатель с маркировкой размеров и типов шлицев.
  • Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка с противоскользящим рисунком удобно лежит в руке.
  • Удобное хранение — отверстие в тыльной части рукоятки служит для подвешивания отвертки на крючок или гвоздь.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4", 16 шт. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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