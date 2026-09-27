Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4", 16 шт.
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4", 16 шт.
Реверсивная отвертка Matrix 11332 с набором бит и торцевых насадок из стали CrV, с присоединительным размером 1/4", 16 шт. в упаковке, предназначена для работ с резьбовыми соединениями. Благодаря торцевым головкам с адаптером может использоваться в качестве накидного ключа. Храповой механизм облегчает вращение отвертки и увеличивает скорость работы. Направление вращения можно менять при помощи кольцевого переключателя. Отвертка пригодится при сборке и установке мебели, ремонте бытовой техники, будет полезна дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Высокий ресурс — биты изготовлены из прочной хромованадиевой стали.
- Быстрый поиск нужной насадки — для бит предусмотрена плашка-держатель с маркировкой размеров и типов шлицев.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка с противоскользящим рисунком удобно лежит в руке.
- Удобное хранение — отверстие в тыльной части рукоятки служит для подвешивания отвертки на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитОтвертка комбинированная Matrix 11580, SL6,0 / PH2, CrMo, 100 мм...
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитОтвертка ударная "Impact", сквозной стержень из Cr-Mo-V стали, м...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитОтвертка ударно-поворотная Matrix 11575, 1/2" + биты, 6 шт., PH ...
-
В наличииЦена 760 руб. 945 руб.190 руб. в СплитОтвертка с набором бит Kraftool Expert 26190-H7
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитОтвертка с набором бит Stayer 2566-H4
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитОтвертка ударно-поворотная Matrix 11579, 1/2" + биты, 6 шт., PH ...
-
В наличииЦена 840 руб. 1 150 руб.210 руб. в СплитНабор отверток Зубр Профессионал 25239
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитОтвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx +...
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитНабор отверток Stayer Master Hercules 25055-H8_z02
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитОтвертка ударно-поворотная Matrix 11561, 1/2" + биты, 6 пред., P...
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитНабор отверток Stayer Profi Electro 25145-H6_z01
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитОтвертка диэлектрическая Сибртех со сменными жалами, до 1000 В,...
Реверсивная отвертка Matrix 11332 с набором бит и торцевых насадок из стали CrV, с присоединительным размером 1/4", 16 шт. в упаковке, предназначена для работ с резьбовыми соединениями. Благодаря торцевым головкам с адаптером может использоваться в качестве накидного ключа. Храповой механизм облегчает вращение отвертки и увеличивает скорость работы. Направление вращения можно менять при помощи кольцевого переключателя. Отвертка пригодится при сборке и установке мебели, ремонте бытовой техники, будет полезна дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Высокий ресурс — биты изготовлены из прочной хромованадиевой стали.
- Быстрый поиск нужной насадки — для бит предусмотрена плашка-держатель с маркировкой размеров и типов шлицев.
- Комфортная работа — двухкомпонентная рукоятка с противоскользящим рисунком удобно лежит в руке.
- Удобное хранение — отверстие в тыльной части рукоятки служит для подвешивания отвертки на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Отвёртка реверсивная с набором бит и насадок торцевых Matrix 11332, CrV, 1/4", 16 шт.