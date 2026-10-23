Бита GROSS 113078, PH2х70мм, сталь S2, шестигр., 10 шт.
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 744612
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460 руб.
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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Биты PH2х70 мм - 10 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х1
Вес, г.
160
Описание товара Бита GROSS 113078, PH2х70мм, сталь S2, шестигр., 10 шт.
Биты PH2 х 70 мм Gross 113078 с шестигранным профилем предназначены для шуруповертов и отверток-адаптеров с присоединительным шестигранником 1/4?. Применяются для работы с саморезами по дереву, шурупами и другим резьбовым крепежом. Насадки длиной 70 мм удобны для работы в ограниченном пространстве и труднодоступных местах.
Преимущества
- Износостойкость — биты выполнены из японской легированной стали S2 повышенной прочности, рабочие части закалены до твердости 62 HRC.
- Выверенная геометрия — устойчивое сцепление с крепежом благодаря прецизионной обработке граней позволяет увеличить крутящий момент и снизить риск соскакивания биты.
- Удобная эксплуатация — намагниченные шлицы облегчают работу и позволяют направлять шуруповерт с насаженным крепежом одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь.
- Антикоррозионные свойства — никелевое покрытие увеличивает срок службы насадок.
- Защита от подделок — производитель предусмотрел цветное кольцо с логотипом Gross на каждой насадке и голографический стикер на упаковке.
- Удобная упаковка — оснастка поставляется в жестком блистере с европодвесом, 10 штук хватит на целую бригаду.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
GROSS
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Биты PH2х70 мм - 10 шт
Страна производитель
Китай
Биты PH2 х 70 мм Gross 113078 с шестигранным профилем предназначены для шуруповертов и отверток-адаптеров с присоединительным шестигранником 1/4?. Применяются для работы с саморезами по дереву, шурупами и другим резьбовым крепежом. Насадки длиной 70 мм удобны для работы в ограниченном пространстве и труднодоступных местах.
Преимущества
- Износостойкость — биты выполнены из японской легированной стали S2 повышенной прочности, рабочие части закалены до твердости 62 HRC.
- Выверенная геометрия — устойчивое сцепление с крепежом благодаря прецизионной обработке граней позволяет увеличить крутящий момент и снизить риск соскакивания биты.
- Удобная эксплуатация — намагниченные шлицы облегчают работу и позволяют направлять шуруповерт с насаженным крепежом одной рукой, а другой придерживать закрепляемую деталь.
- Антикоррозионные свойства — никелевое покрытие увеличивает срок службы насадок.
- Защита от подделок — производитель предусмотрел цветное кольцо с логотипом Gross на каждой насадке и голографический стикер на упаковке.
- Удобная упаковка — оснастка поставляется в жестком блистере с европодвесом, 10 штук хватит на целую бригаду.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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