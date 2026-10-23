Набор бит СИБРТЕХ 11260, PH2x90, сталь CrMo, 5 шт.
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Характеристики
Описание товара Набор бит СИБРТЕХ 11260, PH2x90, сталь CrMo, 5 шт.
Набор бит Сибртех 11260 включает 5 крестообразных насадок PH2 x 90 мм из стали CrMo, с шестигранным присоединительным хвостовиком. Они используются в качестве сменной оснастки для шуруповертов, реверсивных и электрических отверток. Биты PH2 подходят для монтажа и демонтажа винтов и саморезов соответствующего типоразмера во время сборки мебели, проведения строительных, монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Долговечность — биты изготовлены из износостойкой хромомолибденовой стали твердостью 52-56 HRC.
- Длина 90 мм — работать удобно даже в труднодоступных местах.
- Высокое качество — насадки прошли пескоструйную обработку.
- Удобная комплектация — в наборе 5 бит, которых хватит надолго.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Набор бит Сибртех 11260 включает 5 крестообразных насадок PH2 x 90 мм из стали CrMo, с шестигранным присоединительным хвостовиком. Они используются в качестве сменной оснастки для шуруповертов, реверсивных и электрических отверток. Биты PH2 подходят для монтажа и демонтажа винтов и саморезов соответствующего типоразмера во время сборки мебели, проведения строительных, монтажных и ремонтных работ.
Преимущества
- Долговечность — биты изготовлены из износостойкой хромомолибденовой стали твердостью 52-56 HRC.
- Длина 90 мм — работать удобно даже в труднодоступных местах.
- Высокое качество — насадки прошли пескоструйную обработку.
- Удобная комплектация — в наборе 5 бит, которых хватит надолго.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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