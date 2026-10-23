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Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт. купить с доставкой в Москве
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Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт.

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Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт. - фото 1
Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт. - фото 2
Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт. - фото 3
Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт. - фото 4
Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
  • Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт. - фото 1
  • Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт. - фото 2
  • Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт. - фото 3
  • Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт. - фото 4
  • Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт. - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744599
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт.
290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Биты PH2x70 мм - 5 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х2
Вес, г.
100

Описание товара Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт.

Набор бит Сибртех 11259 включает 5 крестообразных насадок PH2 x 70 мм из стали CrMo, с шестигранным присоединительным хвостовиком. Они используются в качестве сменной оснастки для шуруповертов, реверсивных и электрических отверток. Биты PH2 подходят для монтажа и демонтажа винтов и саморезов соответствующего типоразмера во время сборки мебели, проведения строительных, монтажных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Долговечность — биты изготовлены из износостойкой хромомолибденовой стали твердостью 52-56 HRC.
  • Длина 70 мм — работать удобно даже в труднодоступных местах.
  • Высокое качество — насадки прошли пескоструйную обработку.
  • Удобная комплектация — в наборе 5 бит, которых хватит надолго.



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Отзывы о товаре Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт.




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип хвостовика
шестигранный
Размер хвостовика
1/4"
Наконечник
PH2
Размер посадки под оснастку, дюйм
1/4 "
Комплектация
Биты PH2x70 мм - 5 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор бит Сибртех 11259 включает 5 крестообразных насадок PH2 x 70 мм из стали CrMo, с шестигранным присоединительным хвостовиком. Они используются в качестве сменной оснастки для шуруповертов, реверсивных и электрических отверток. Биты PH2 подходят для монтажа и демонтажа винтов и саморезов соответствующего типоразмера во время сборки мебели, проведения строительных, монтажных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Долговечность — биты изготовлены из износостойкой хромомолибденовой стали твердостью 52-56 HRC.
  • Длина 70 мм — работать удобно даже в труднодоступных местах.
  • Высокое качество — насадки прошли пескоструйную обработку.
  • Удобная комплектация — в наборе 5 бит, которых хватит надолго.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Набор бит СИБРТЕХ 11259, PH2x70, сталь CrMo, 5 шт. - по цене 290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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