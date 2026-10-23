Бита GROSS 112064, PH2х50мм, сталь S2, кругл., 10 шт.
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Характеристики
Описание товара Бита GROSS 112064, PH2х50мм, сталь S2, кругл., 10 шт.
Набор односторонних бит Gross 112064 включает в себя 10 сменных насадок PH2 x 50 мм с круглым профилем и шестигранными хвостовиками 1/4? для работы с шуруповертом. Профессиональная оснастка обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж резьбовых соединений. Устойчивое сцепление с крепежом благодаря прецизионной обработке граней позволяет увеличить крутящий момент и снизить риск соскакивания биты.
Преимущества
- Высокая результативность даже в ограниченном пространстве — благодаря удлиненному профилю 50 мм битами удобно работать в труднодоступных местах.
- Износоустойчивость — биты изготовлены из японской легированной стали S2 повышенной прочности и закалены до твердости 62 HRC.
- Намагниченные шлицы — крепеж удерживается битой, поэтому свободной рукой можно придерживать закрепляемую поверхность.
- Антикоррозионные свойства — никелевое покрытие увеличивает срок службы насадок.
- Защита от подделок — производитель предусмотрел цветное кольцо с логотипом Gross на каждой насадке и голографический стикер на упаковке.
- Удобная упаковка — оснастка поставляется в жестком блистере с европодвесом, 10 штук хватит на целую бригаду.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Набор односторонних бит Gross 112064 включает в себя 10 сменных насадок PH2 x 50 мм с круглым профилем и шестигранными хвостовиками 1/4? для работы с шуруповертом. Профессиональная оснастка обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж резьбовых соединений. Устойчивое сцепление с крепежом благодаря прецизионной обработке граней позволяет увеличить крутящий момент и снизить риск соскакивания биты.
Преимущества
- Высокая результативность даже в ограниченном пространстве — благодаря удлиненному профилю 50 мм битами удобно работать в труднодоступных местах.
- Износоустойчивость — биты изготовлены из японской легированной стали S2 повышенной прочности и закалены до твердости 62 HRC.
- Намагниченные шлицы — крепеж удерживается битой, поэтому свободной рукой можно придерживать закрепляемую поверхность.
- Антикоррозионные свойства — никелевое покрытие увеличивает срок службы насадок.
- Защита от подделок — производитель предусмотрел цветное кольцо с логотипом Gross на каждой насадке и голографический стикер на упаковке.
- Удобная упаковка — оснастка поставляется в жестком блистере с европодвесом, 10 штук хватит на целую бригаду.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Бита GROSS 112064, PH2х50мм, сталь S2, кругл., 10 шт.