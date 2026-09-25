Ключ свечной карданный Sparta 138405, 21 мм, с шарниром
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Характеристики
Комплектация
Ключ свечной - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
В наличии
Код товара: 744560
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370 руб.
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Характеристики
Бренд
Sparta
Комплектация
Ключ свечной - 1 шт
Тип бит
свечной карданный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х3
Вес, г.
230
Описание товара Ключ свечной карданный Sparta 138405, 21 мм, с шарниром
Свечной ключ с шарниром Sparta 138405, 21 мм, предназначен для замены автомобильных свечей зажигания. Он пригодится автолюбителям для самостоятельного ремонта авто и работникам СТО. Ключ легко проникает в труднодоступные места благодаря наличию двойного шарнира. Свеча не выпадает из ключа за счет встроенного резинового кольца.
Преимущества
- Ключ изготовлен из углеродистой стали 45, которая обеспечивает его прочность и стойкость к механическим нагрузкам.
- Двойной шарнир позволяет менять угол наклона ключа и увеличивать плечо вращения при необходимости.
- Защитное цинковое покрытие предотвращает появление ржавчины на поверхности ключа.
- Т-образная рукоятка удобно ложится в руку и повышает комфорт работы.
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Бренд
Sparta
Комплектация
Ключ свечной - 1 шт
Тип бит
свечной карданный
Страна производитель
Китай
Свечной ключ с шарниром Sparta 138405, 21 мм, предназначен для замены автомобильных свечей зажигания. Он пригодится автолюбителям для самостоятельного ремонта авто и работникам СТО. Ключ легко проникает в труднодоступные места благодаря наличию двойного шарнира. Свеча не выпадает из ключа за счет встроенного резинового кольца.
Преимущества
- Ключ изготовлен из углеродистой стали 45, которая обеспечивает его прочность и стойкость к механическим нагрузкам.
- Двойной шарнир позволяет менять угол наклона ключа и увеличивать плечо вращения при необходимости.
- Защитное цинковое покрытие предотвращает появление ржавчины на поверхности ключа.
- Т-образная рукоятка удобно ложится в руку и повышает комфорт работы.
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Ключ свечной карданный Sparta 138405, 21 мм, с шарниром - данный товар вы можете купить по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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