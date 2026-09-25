Top.Mail.Ru
Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 1
Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 2
Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 3
Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 4
Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 5
Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 6
Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 7
Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL5, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Двухкомпонетная рукоятка - 1 штСменные насадки: PH1, PH2, SL5, SL6 - 5 штШило - 1 шт
  • Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 1
  • Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 2
  • Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 3
  • Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 4
  • Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 5
  • Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 6
  • Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 7
  • Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744533
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
5
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL5, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Двухкомпонетная рукоятка - 1 штСменные насадки: PH1, PH2, SL5, SL6 - 5 штШило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х4
Вес, г.
210

Описание товара Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка

Отвертка со сменными насадками Сибртех 13384, 5 предметов, пригодится для монтажных и ремонтных работ в квартире, на даче, в гараже. Набор включает в себя 4 стержня для работы с крепежами типоразмера PH1, PH2, SL5, SL6 и шило для прокалывания материалов.

Преимущества

  • Все стержни в комплекте выполнены из хромованадиевой стали твердостью 50-56 HRC, которая является гарантией их надежности и долговечности.
  • Стержни длиной 58 мм рассчитаны на работу с крепежом на поверхностях и в углублениях.
  • За счет двухкомпонентной рукоятки отвертка удобно лежит в руке и не проскальзывает.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
5
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL5, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Двухкомпонетная рукоятка - 1 штСменные насадки: PH1, PH2, SL5, SL6 - 5 штШило - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отвертка со сменными насадками Сибртех 13384, 5 предметов, пригодится для монтажных и ремонтных работ в квартире, на даче, в гараже. Набор включает в себя 4 стержня для работы с крепежами типоразмера PH1, PH2, SL5, SL6 и шило для прокалывания материалов.

Преимущества

  • Все стержни в комплекте выполнены из хромованадиевой стали твердостью 50-56 HRC, которая является гарантией их надежности и долговечности.
  • Стержни длиной 58 мм рассчитаны на работу с крепежом на поверхностях и в углублениях.
  • За счет двухкомпонентной рукоятки отвертка удобно лежит в руке и не проскальзывает.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка со сменными насадками СИБРТЕХ 13384, 5 пред., PH + SL, CrV, 58 мм, 2к рукоятка - купить по цене 590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...