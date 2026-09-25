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Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя купить с доставкой в Москве
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Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя

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Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 1
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 2
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 3
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 4
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 5
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 6
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 7
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 8
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 9
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 10
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 11
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 12
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 13
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 14
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 15
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 16
Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
прорезиненная
Длина стержня, мм
150
Размер шлица
SL3, PZ2, SL5, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвертка Т-образная - 1 штГибкий удлинитель - 1 штТорцевые головки: 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 6 штБиты: SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PZ2, PZ3, T5, T6, SPAN 6, H3, H4, H5, H6, TW 2, TW3, TA2, TA3, TT10, TT15, TT20, TT25, TT30 - 24 шт
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 1
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 2
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 3
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 4
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 5
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 6
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 7
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 8
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 9
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 10
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 11
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 12
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 13
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 14
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 15
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 16
  • Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 240 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744532
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Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя
1 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
33
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
прорезиненная
Длина стержня, мм
150
Размер шлица
SL3, PZ2, SL5, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвертка Т-образная - 1 штГибкий удлинитель - 1 штТорцевые головки: 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 6 штБиты: SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PZ2, PZ3, T5, T6, SPAN 6, H3, H4, H5, H6, TW 2, TW3, TA2, TA3, TT10, TT15, TT20, TT25, TT30 - 24 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
560

Описание товара Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя

Т-образная реверсивная отвертка с набором бит и торцевых головок Сибртех 13382 входит в комплект из 33 предметов, выполненных из стали CrV. Инструменты предназначены для монтажа/демонтажа резьбовых соединений в условиях ограниченного пространства, где обычную отвертку использовать затруднительно. Набор включает биты для крепежа с профилем SL, PH, PZ, TR, TT, TW, TA, HEX, SPAN и торцевые головки для болтовых соединений.

Преимущества

  • Высокий ресурс — насадки и стержни изготовлены из прочной хромованадиевой стали.
  • Высокая скорость работы — реверсивный механизм позволяет не переставлять отвертку во время вращения.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — в комплект входит удлинитель и гибкий адаптер.
  • Эффективность — Т-образная рукоятка позволяет увеличить прикладываемое усилие.
  • Эргономичность — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение и безопасная транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом кейсе.



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Отзывы о товаре Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
33
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
прорезиненная
Длина стержня, мм
150
Размер шлица
SL3, PZ2, SL5, PZ3, РН0, РН1, РН2, SL6
Комплектация
Отвертка Т-образная - 1 штГибкий удлинитель - 1 штТорцевые головки: 6, 7, 8, 9, 10, 11 - 6 штБиты: SL3, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PZ2, PZ3, T5, T6, SPAN 6, H3, H4, H5, H6, TW 2, TW3, TA2, TA3, TT10, TT15, TT20, TT25, TT30 - 24 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Т-образная реверсивная отвертка с набором бит и торцевых головок Сибртех 13382 входит в комплект из 33 предметов, выполненных из стали CrV. Инструменты предназначены для монтажа/демонтажа резьбовых соединений в условиях ограниченного пространства, где обычную отвертку использовать затруднительно. Набор включает биты для крепежа с профилем SL, PH, PZ, TR, TT, TW, TA, HEX, SPAN и торцевые головки для болтовых соединений.

Преимущества

  • Высокий ресурс — насадки и стержни изготовлены из прочной хромованадиевой стали.
  • Высокая скорость работы — реверсивный механизм позволяет не переставлять отвертку во время вращения.
  • Удобная работа в труднодоступных местах — в комплект входит удлинитель и гибкий адаптер.
  • Эффективность — Т-образная рукоятка позволяет увеличить прикладываемое усилие.
  • Эргономичность — прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
  • Удобное хранение и безопасная транспортировка — набор поставляется в прочном пластиковом кейсе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка Т-обр. ревер. + биты СИБРТЕХ 13382, 33 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex + TT, CrV, 2к рукоя - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1240 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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