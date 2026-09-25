Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка
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Характеристики
Описание товара Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка
Реверсивная отвертка с набором бит и торцевых головок Сибртех 13376, 25 предметов из стали CrV в чехле, — это надежный инструмент для решения бытовых задач. С помощью сменных бит можно производить монтаж/демонтаж резьбовых соединений со шлицами SL, PH, PZ, TORX, HEX. А благодаря их удлиненной конструкции обеспечивается доступ к труднодоступным местам. Торцевые головки позволяют работать с болтами, гайками и другим крепежом.
Преимущества
- Высококачественное исполнение — насадки выполнены из прочной и долговечной хромованадиевой стали с защитным покрытием.
- Высокая твердость — рабочие части закалены до 50-52 HRC, поэтому насадки выдерживают нагрузки.
- Наличие реверса — в процессе эксплуатации не нужно постоянно переставлять руку, что значительно повышает удобство работы.
- Универсальность — набор укомплектован битами наиболее распространенных размеров: SL3, SL5, PH1-3, PZ1-3, T10, Т15, Т20, Т25, Т30, Н4, H6.
- Надежный хват и комфортная работа — рукоятки имеют антискользящие резиновые насечки.
- Удобство хранения и транспортировки — комплект размещен в мягком тканевом чехле.
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Реверсивная отвертка с набором бит и торцевых головок Сибртех 13376, 25 предметов из стали CrV в чехле, — это надежный инструмент для решения бытовых задач. С помощью сменных бит можно производить монтаж/демонтаж резьбовых соединений со шлицами SL, PH, PZ, TORX, HEX. А благодаря их удлиненной конструкции обеспечивается доступ к труднодоступным местам. Торцевые головки позволяют работать с болтами, гайками и другим крепежом.
Преимущества
- Высококачественное исполнение — насадки выполнены из прочной и долговечной хромованадиевой стали с защитным покрытием.
- Высокая твердость — рабочие части закалены до 50-52 HRC, поэтому насадки выдерживают нагрузки.
- Наличие реверса — в процессе эксплуатации не нужно постоянно переставлять руку, что значительно повышает удобство работы.
- Универсальность — набор укомплектован битами наиболее распространенных размеров: SL3, SL5, PH1-3, PZ1-3, T10, Т15, Т20, Т25, Т30, Н4, H6.
- Надежный хват и комфортная работа — рукоятки имеют антискользящие резиновые насечки.
- Удобство хранения и транспортировки — комплект размещен в мягком тканевом чехле.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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