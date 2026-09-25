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Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка купить с доставкой в Москве
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Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка

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Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 1
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 2
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 3
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 4
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 5
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 6
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 7
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 8
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 9
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 10
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 11
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 12
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 13
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 14
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, PZ3, РН1, РН2, РН3
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штТорцевые головки: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 - 6 штБиты: SL3, SL5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, Т15, Т20, Т25, Т30, Н4, H6 - 15 штЧехол для транспортировки - 1 шт
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 1
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 2
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 3
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 4
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 5
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 6
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 7
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 8
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 9
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 10
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 11
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 12
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 13
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 14
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 
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В наличии
Код товара: 744530
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Загружаем...
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Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
26
Материал стержня
сталь CrV
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, PZ3, РН1, РН2, РН3
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штТорцевые головки: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 - 6 штБиты: SL3, SL5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, Т15, Т20, Т25, Т30, Н4, H6 - 15 штЧехол для транспортировки - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х4
Вес, г.
590

Описание товара Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка

Реверсивная отвертка с набором бит и торцевых головок Сибртех 13376, 25 предметов из стали CrV в чехле, — это надежный инструмент для решения бытовых задач. С помощью сменных бит можно производить монтаж/демонтаж резьбовых соединений со шлицами SL, PH, PZ, TORX, HEX. А благодаря их удлиненной конструкции обеспечивается доступ к труднодоступным местам. Торцевые головки позволяют работать с болтами, гайками и другим крепежом.

Преимущества

  • Высококачественное исполнение — насадки выполнены из прочной и долговечной хромованадиевой стали с защитным покрытием.
  • Высокая твердость — рабочие части закалены до 50-52 HRC, поэтому насадки выдерживают нагрузки.
  • Наличие реверса — в процессе эксплуатации не нужно постоянно переставлять руку, что значительно повышает удобство работы.
  • Универсальность — набор укомплектован битами наиболее распространенных размеров: SL3, SL5, PH1-3, PZ1-3, T10, Т15, Т20, Т25, Т30, Н4, H6.
  • Надежный хват и комфортная работа — рукоятки имеют антискользящие резиновые насечки.
  • Удобство хранения и транспортировки — комплект размещен в мягком тканевом чехле.



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Отзывы о товаре Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
26
Материал стержня
сталь CrV
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ2, SL5, PZ3, РН1, РН2, РН3
Комплектация
Отвертка реверсивная - 1 штТорцевые головки: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 - 6 штБиты: SL3, SL5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, Т15, Т20, Т25, Т30, Н4, H6 - 15 штЧехол для транспортировки - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Реверсивная отвертка с набором бит и торцевых головок Сибртех 13376, 25 предметов из стали CrV в чехле, — это надежный инструмент для решения бытовых задач. С помощью сменных бит можно производить монтаж/демонтаж резьбовых соединений со шлицами SL, PH, PZ, TORX, HEX. А благодаря их удлиненной конструкции обеспечивается доступ к труднодоступным местам. Торцевые головки позволяют работать с болтами, гайками и другим крепежом.

Преимущества

  • Высококачественное исполнение — насадки выполнены из прочной и долговечной хромованадиевой стали с защитным покрытием.
  • Высокая твердость — рабочие части закалены до 50-52 HRC, поэтому насадки выдерживают нагрузки.
  • Наличие реверса — в процессе эксплуатации не нужно постоянно переставлять руку, что значительно повышает удобство работы.
  • Универсальность — набор укомплектован битами наиболее распространенных размеров: SL3, SL5, PH1-3, PZ1-3, T10, Т15, Т20, Т25, Т30, Н4, H6.
  • Надежный хват и комфортная работа — рукоятки имеют антискользящие резиновые насечки.
  • Удобство хранения и транспортировки — комплект размещен в мягком тканевом чехле.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
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Отзывы


Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13376, 26 пред., PH + SL + PZ + Torx + Hex, CrV, 3к рукоятка - этот товар вы можете купить по цене 1180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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