Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13368, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Отвертка-реверс комбинированная СИБРТЕХ 13368, PH2/SL6, CrV, 2к рукоятка
Реверсивная комбинированная отвертка Сибртех 13368 с двусторонним стержнем из стали CrV предназначена для работы с крепежом типоразмеров PH2 и SL6. Используется при проведении мелких ремонтных и монтажных работ в быту. Благодаря трещоточному механизму отвертку не требуется постоянно перехватывать. Длина стержня 160 мм позволяет работать с глубоко расположенным крепежом.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — стержень выполнен из износостойкой хромованадиевой стали твердостью 50-54 HRC.
- Продуманная конструкция — длину выступания стержня можно регулировать в зависимости от углубления крепежа.
- Комфортная работа — эргономичная двухкомпонентная рукоятка позволяет длительное время работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Реверсивная комбинированная отвертка Сибртех 13368 с двусторонним стержнем из стали CrV предназначена для работы с крепежом типоразмеров PH2 и SL6. Используется при проведении мелких ремонтных и монтажных работ в быту. Благодаря трещоточному механизму отвертку не требуется постоянно перехватывать. Длина стержня 160 мм позволяет работать с глубоко расположенным крепежом.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — стержень выполнен из износостойкой хромованадиевой стали твердостью 50-54 HRC.
- Продуманная конструкция — длину выступания стержня можно регулировать в зависимости от углубления крепежа.
- Комфортная работа — эргономичная двухкомпонентная рукоятка позволяет длительное время работать без ощущения усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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