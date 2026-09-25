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Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка купить с доставкой в Москве
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Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка

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Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 1
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 2
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 3
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 4
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 5
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 6
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 7
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 8
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 9
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 10
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 11
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 12
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 13
Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
65
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ0, РН0, РН1
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штБиты 25 мм: РН0, РН1, РН2, РН3, SL4, SL5, SL6, SL7, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H4, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H4, H6, S0, S1, S2, S3 - 26 штБиты 50 мм: РН1, РН2, РН3, SL5, SL6 - 5 штТорцевые головки: 5 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 11 мм - 5 штОтвертка реверсивная - 1 шт
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 1
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 2
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 3
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 4
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 5
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 6
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 7
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 8
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 9
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 10
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 11
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 12
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 13
  • Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744524
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Загружаем...
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Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка
1 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
35
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
65
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ0, РН0, РН1
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штБиты 25 мм: РН0, РН1, РН2, РН3, SL4, SL5, SL6, SL7, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H4, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H4, H6, S0, S1, S2, S3 - 26 штБиты 50 мм: РН1, РН2, РН3, SL5, SL6 - 5 штТорцевые головки: 5 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 11 мм - 5 штОтвертка реверсивная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х5
Вес, г.
590

Описание товара Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка

Реверсивная отвертка с набором бит и торцевыми головками Сибртех 13337, 35 инструментов, CrV, станет незаменимым помощником для частных мастеров при проведении ремонтных и монтажных работ. Удлиненные биты облегчают монтаж/демонтаж крепежных элементов в труднодоступных местах, торцевые головки позволяют работать с гайками, болтами, кровельными саморезами, имеющими внешний шестигранник и т.д.

Преимущества

  • Насадки и стержень отвертки изготовлены из хромованадиевой стали — прочного и износостойкого материала.
  • Функция реверса обеспечивает удобство и высокую эффективность работы.
  • Набор включает насадки PH, PZ, SL, HEX и TORX популярных размеров, что делает его универсальным.
  • Двухкомпонентная рукоятка с антискользящим эффектом хорошо ложится в руку.
  • Благодаря пластиковому кейсу набор удобно хранить и можно брать с собой.
  • На рукоятке отвертки-держателя есть отверстие для подвесного хранения.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
35
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
65
Размер шлица
SL3, PZ1, PZ0, РН0, РН1
Комплектация
Пластиковый кейс - 1 штБиты 25 мм: РН0, РН1, РН2, РН3, SL4, SL5, SL6, SL7, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H4, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, H4, H6, S0, S1, S2, S3 - 26 штБиты 50 мм: РН1, РН2, РН3, SL5, SL6 - 5 штТорцевые головки: 5 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 11 мм - 5 штОтвертка реверсивная - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Реверсивная отвертка с набором бит и торцевыми головками Сибртех 13337, 35 инструментов, CrV, станет незаменимым помощником для частных мастеров при проведении ремонтных и монтажных работ. Удлиненные биты облегчают монтаж/демонтаж крепежных элементов в труднодоступных местах, торцевые головки позволяют работать с гайками, болтами, кровельными саморезами, имеющими внешний шестигранник и т.д.

Преимущества

  • Насадки и стержень отвертки изготовлены из хромованадиевой стали — прочного и износостойкого материала.
  • Функция реверса обеспечивает удобство и высокую эффективность работы.
  • Набор включает насадки PH, PZ, SL, HEX и TORX популярных размеров, что делает его универсальным.
  • Двухкомпонентная рукоятка с антискользящим эффектом хорошо ложится в руку.
  • Благодаря пластиковому кейсу набор удобно хранить и можно брать с собой.
  • На рукоятке отвертки-держателя есть отверстие для подвесного хранения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка-реверс + биты СИБРТЕХ 13337, 35 пред., PH + SL + Torx + PZ + Hex + Sq, CrV, 3к рукоятка - купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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