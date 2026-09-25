Top.Mail.Ru
Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка - фото 1
Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка - фото 2
Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка - фото 3
Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка - фото 4
Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка - фото 5
Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН2
Комплектация
Отвертка диэлектрическая РН2 х 100 мм - 1 штИнструкция - 1 шт
  • Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка - фото 1
  • Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка - фото 2
  • Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка - фото 3
  • Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка - фото 4
  • Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка - фото 5
  • Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744514
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Набор
нет
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Диэлектрическая
да
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН2
Комплектация
Отвертка диэлектрическая РН2 х 100 мм - 1 штИнструкция - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х5х3
Вес, г.
90

Описание товара Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка

Диэлектрическая отвертка Сибртех 12929 до 1000 В, PH2 x 100 мм, из стали CrV, с двухкомпонентной рукояткой, предназначена для работы с крепежом типа Phillips «крест». Благодаря диэлектрическому покрытию она пригодится частным мастерам при замене розеток, подключении электросчетчиков и других работах. Стержня длиной 100 мм достаточно для демонтажа/монтажа крепежа в углублениях. Внимание — техника безопасности запрещает выполнять работы под напряжением!

Преимущества

  • Стержень отвертки изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали и закален до необходимой твердости.
  • Нанесенный на рукоятку калибр шлица позволяет легко найти нужную отвертку в наборе инструментов.
  • За счет двухкомпонентной рельефной рукоятки с противоскользящим покрытием отверткой комфортно работать.
  • Благодаря отверстию в рукоятке возможно подвесное хранение отвертки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Набор
нет
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Диэлектрическая
да
Материал стержня
сталь CrV
Материал рукоятки
двухкомпонентная
Длина стержня, мм
100
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
РН2
Комплектация
Отвертка диэлектрическая РН2 х 100 мм - 1 штИнструкция - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Диэлектрическая отвертка Сибртех 12929 до 1000 В, PH2 x 100 мм, из стали CrV, с двухкомпонентной рукояткой, предназначена для работы с крепежом типа Phillips «крест». Благодаря диэлектрическому покрытию она пригодится частным мастерам при замене розеток, подключении электросчетчиков и других работах. Стержня длиной 100 мм достаточно для демонтажа/монтажа крепежа в углублениях. Внимание — техника безопасности запрещает выполнять работы под напряжением!

Преимущества

  • Стержень отвертки изготовлен из высококачественной хромованадиевой стали и закален до необходимой твердости.
  • Нанесенный на рукоятку калибр шлица позволяет легко найти нужную отвертку в наборе инструментов.
  • За счет двухкомпонентной рельефной рукоятки с противоскользящим покрытием отверткой комфортно работать.
  • Благодаря отверстию в рукоятке возможно подвесное хранение отвертки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка диэлектрическая до СИБРТЕХ 12929, 1000 В, PH2x100 мм, 2к рукоятка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...