Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка
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Характеристики
Описание товара Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка
Отвертка Matrix Insulated 12924, PH0 x 75 мм, из стали CrMo, до 1000 В, с двухкомпонентной рукояткой, рассчитана на работу с крепежом типа Phillips «крест». Она пригодится профессиональным мастерам при осуществлении ремонтных работ и обслуживании электрооборудования. Стержень длиной 75 мм оптимален для монтажа/демонтажа легкодоступного крепежа и крепежа, расположенного в углублениях. Важно — рукоятка имеет диэлектрическое покрытие до 1000 В, однако техника безопасности запрещает работать под напряжением!
Преимущества
- Стержень из хромомолибденовой стали твердостью 50-56 HRC характеризуется высокой прочностью и износостойкостью.
- Гарантией надежности отвертки выступает немецкий сертификат VDE, который подтверждает диэлектрические свойства (до 1000 В).
- Намагниченный наконечник позволяет легко направить крепеж в отверстие.
- Для удобства поиска нужной отвертки на рукоятке имеется обозначение калибра шлица.
- За счет двухкомпонентной эргономичной рукоятки с рельефными подпальцевыми выемками отвертка не проскальзывает в руке.
- Благодаря отверстию на рукоятки отвертку можно подвесить для удобства хранения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отвертка Matrix Insulated 12924, PH0 x 75 мм, из стали CrMo, до 1000 В, с двухкомпонентной рукояткой, рассчитана на работу с крепежом типа Phillips «крест». Она пригодится профессиональным мастерам при осуществлении ремонтных работ и обслуживании электрооборудования. Стержень длиной 75 мм оптимален для монтажа/демонтажа легкодоступного крепежа и крепежа, расположенного в углублениях. Важно — рукоятка имеет диэлектрическое покрытие до 1000 В, однако техника безопасности запрещает работать под напряжением!
Преимущества
- Стержень из хромомолибденовой стали твердостью 50-56 HRC характеризуется высокой прочностью и износостойкостью.
- Гарантией надежности отвертки выступает немецкий сертификат VDE, который подтверждает диэлектрические свойства (до 1000 В).
- Намагниченный наконечник позволяет легко направить крепеж в отверстие.
- Для удобства поиска нужной отвертки на рукоятке имеется обозначение калибра шлица.
- За счет двухкомпонентной эргономичной рукоятки с рельефными подпальцевыми выемками отвертка не проскальзывает в руке.
- Благодаря отверстию на рукоятки отвертку можно подвесить для удобства хранения.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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