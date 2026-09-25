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Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка купить с доставкой в Москве
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Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка

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Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 1
Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 2
Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 3
Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 4
Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 5
Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 6
Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 7
Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 8
Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 9
Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина стержня, мм
75
Размер шлица
РН0
Комплектация
Отвертка диэлектрическая РН0 х 75 мм - 1 штИнструкция - 1 шт
  • Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 1
  • Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 2
  • Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 3
  • Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 4
  • Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 5
  • Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 6
  • Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 7
  • Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 8
  • Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 9
  • Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744512
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Диэлектрическая
да
Материал стержня
CrMo
Длина стержня, мм
75
Размер шлица
РН0
Комплектация
Отвертка диэлектрическая РН0 х 75 мм - 1 штИнструкция - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
20х5х3
Вес, г.
40

Описание товара Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка

Отвертка Matrix Insulated 12924, PH0 x 75 мм, из стали CrMo, до 1000 В, с двухкомпонентной рукояткой, рассчитана на работу с крепежом типа Phillips «крест». Она пригодится профессиональным мастерам при осуществлении ремонтных работ и обслуживании электрооборудования. Стержень длиной 75 мм оптимален для монтажа/демонтажа легкодоступного крепежа и крепежа, расположенного в углублениях. Важно — рукоятка имеет диэлектрическое покрытие до 1000 В, однако техника безопасности запрещает работать под напряжением!

Преимущества

  • Стержень из хромомолибденовой стали твердостью 50-56 HRC характеризуется высокой прочностью и износостойкостью.
  • Гарантией надежности отвертки выступает немецкий сертификат VDE, который подтверждает диэлектрические свойства (до 1000 В).
  • Намагниченный наконечник позволяет легко направить крепеж в отверстие.
  • Для удобства поиска нужной отвертки на рукоятке имеется обозначение калибра шлица.
  • За счет двухкомпонентной эргономичной рукоятки с рельефными подпальцевыми выемками отвертка не проскальзывает в руке.
  • Благодаря отверстию на рукоятки отвертку можно подвесить для удобства хранения.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Диэлектрическая
да
Материал стержня
CrMo
Длина стержня, мм
75
Размер шлица
РН0
Комплектация
Отвертка диэлектрическая РН0 х 75 мм - 1 штИнструкция - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Отвертка Matrix Insulated 12924, PH0 x 75 мм, из стали CrMo, до 1000 В, с двухкомпонентной рукояткой, рассчитана на работу с крепежом типа Phillips «крест». Она пригодится профессиональным мастерам при осуществлении ремонтных работ и обслуживании электрооборудования. Стержень длиной 75 мм оптимален для монтажа/демонтажа легкодоступного крепежа и крепежа, расположенного в углублениях. Важно — рукоятка имеет диэлектрическое покрытие до 1000 В, однако техника безопасности запрещает работать под напряжением!

Преимущества

  • Стержень из хромомолибденовой стали твердостью 50-56 HRC характеризуется высокой прочностью и износостойкостью.
  • Гарантией надежности отвертки выступает немецкий сертификат VDE, который подтверждает диэлектрические свойства (до 1000 В).
  • Намагниченный наконечник позволяет легко направить крепеж в отверстие.
  • Для удобства поиска нужной отвертки на рукоятке имеется обозначение калибра шлица.
  • За счет двухкомпонентной эргономичной рукоятки с рельефными подпальцевыми выемками отвертка не проскальзывает в руке.
  • Благодаря отверстию на рукоятки отвертку можно подвесить для удобства хранения.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка Matrix 12924, Insulated до 1000 В, PH0x75 мм, CrMo, 2к рукоятка - стоимость товара 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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