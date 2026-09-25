Отвертка Matrix 12916, Insulated до 1000 В, SL4,0x100 мм, CrMo, 2крукоятка
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Характеристики
Описание товара Отвертка Matrix 12916, Insulated до 1000 В, SL4,0x100 мм, CrMo, 2крукоятка
Отвертка Matrix Insulated 12916, SL4,0 x 100 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентной рукояткой до 1000 В, используется при проведении ремонтных с крепежом типа Slotted «минус». Благодаря диэлектрическому покрытию она выдерживает напряжение до 1000 В, поэтому оптимально подходит для настройки электрооборудования, установки розеток и др. Важно — техника безопасности запрещает работать под напряжением!
Преимущества
- Износостойкость и прочность — стержень выполнен из хромомолибденовой стали твердостью 50-56 HRC.
- Надежность — отвертка имеет немецкий сертификат VDE, подтверждающий диэлектрические свойства до 1000 В.
- Намагниченный наконечник — крепеж фиксируется на стержне отвертки и не выпадает.
- Удобство работы — на рукоятку нанесена информация с калибром шлица.
- Комфортная работа — двухкомпонентная эргономичная рукоятка с рельефными подпальцевыми выемками удобно лежит в руке и не проскальзывает.
- Удобное хранение — на рукоятке отвертки есть отверстие для подвеса.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отвертка Matrix Insulated 12916, SL4,0 x 100 мм, из стали CrMo, с двухкомпонентной рукояткой до 1000 В, используется при проведении ремонтных с крепежом типа Slotted «минус». Благодаря диэлектрическому покрытию она выдерживает напряжение до 1000 В, поэтому оптимально подходит для настройки электрооборудования, установки розеток и др. Важно — техника безопасности запрещает работать под напряжением!
Преимущества
- Износостойкость и прочность — стержень выполнен из хромомолибденовой стали твердостью 50-56 HRC.
- Надежность — отвертка имеет немецкий сертификат VDE, подтверждающий диэлектрические свойства до 1000 В.
- Намагниченный наконечник — крепеж фиксируется на стержне отвертки и не выпадает.
- Удобство работы — на рукоятку нанесена информация с калибром шлица.
- Комфортная работа — двухкомпонентная эргономичная рукоятка с рельефными подпальцевыми выемками удобно лежит в руке и не проскальзывает.
- Удобное хранение — на рукоятке отвертки есть отверстие для подвеса.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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