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Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка купить с доставкой в Москве
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Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка

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Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 1
Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 2
Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 3
Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 4
Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 5
Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 6
Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 7
Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 8
Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 9
Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 10
Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 11
Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 12
Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PH1, PH2, PH3, SL6, SL8
Комплектация
Отвертки SL3x75, SL6x100, SL6x38, SL8x150, PH1x75, PH2x38, PH2x100, PH3x150 - 8 шт
  • Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 1
  • Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 2
  • Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 3
  • Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 4
  • Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 5
  • Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 6
  • Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 7
  • Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 8
  • Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 9
  • Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 10
  • Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 11
  • Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 12
  • Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744494
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка
1 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
8
Материал стержня
S2
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PH1, PH2, PH3, SL6, SL8
Комплектация
Отвертки SL3x75, SL6x100, SL6x38, SL8x150, PH1x75, PH2x38, PH2x100, PH3x150 - 8 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
900

Описание товара Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка

Набор Denzel 122137 состоит из 8 отверток с трехкомпонентными рукоятками, изготовленных из стали S2 и предназначенных для работы с резьбовым крепежом типа PH и SL. Благодаря намагниченным высокоточным шлицам направлять отвертки с крепежом можно одной рукой. Отвертка с длиной стержня 38 мм удобна для работы в ограниченном пространстве. Набор подходит для профессионального использования.

Преимуществ

  • Прочность — стержни изготовлены из стали S2 и закалены до твердости 61 HRC.
  • Износостойкость и защита от коррозии — шлицы фосфатированы, на стержни нанесено никелевое покрытие.
  • Работа в сложных условиях — трехкомпонентные рукоятки обладают масло- и бензостойкостью.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльниках имеется цветовая маркировка, позволяющая определить типоразмер отвертки.
  • Комфортная эксплуатация без усталости — эргономичные рукоятки с резиновыми вставками и подпальцевыми выемками не выскальзывают из ладони.
  • Удобное хранение — отверстия в рукоятках позволяют подвешивать отвертки на крючок или скобу.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Набор
да
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
8
Материал стержня
S2
Магнитный наконечник
да
Размер шлица
SL3, PH1, PH2, PH3, SL6, SL8
Комплектация
Отвертки SL3x75, SL6x100, SL6x38, SL8x150, PH1x75, PH2x38, PH2x100, PH3x150 - 8 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Denzel 122137 состоит из 8 отверток с трехкомпонентными рукоятками, изготовленных из стали S2 и предназначенных для работы с резьбовым крепежом типа PH и SL. Благодаря намагниченным высокоточным шлицам направлять отвертки с крепежом можно одной рукой. Отвертка с длиной стержня 38 мм удобна для работы в ограниченном пространстве. Набор подходит для профессионального использования.

Преимуществ

  • Прочность — стержни изготовлены из стали S2 и закалены до твердости 61 HRC.
  • Износостойкость и защита от коррозии — шлицы фосфатированы, на стержни нанесено никелевое покрытие.
  • Работа в сложных условиях — трехкомпонентные рукоятки обладают масло- и бензостойкостью.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — на затыльниках имеется цветовая маркировка, позволяющая определить типоразмер отвертки.
  • Комфортная эксплуатация без усталости — эргономичные рукоятки с резиновыми вставками и подпальцевыми выемками не выскальзывают из ладони.
  • Удобное хранение — отверстия в рукоятках позволяют подвешивать отвертки на крючок или скобу.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток на полке DENZEL 122137, 8 шт., PH+SL, S2, 3к рукоятка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1180 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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