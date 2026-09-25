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Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка купить с доставкой в Москве
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Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка

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Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 1
Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 2
Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 3
Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 4
Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 5
Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Комплектация
Отвертка SL6,5 х 150 мм - 1 шт
  • Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 1
  • Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 2
  • Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 3
  • Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 4
  • Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 5
  • Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744474
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Комплектация
Отвертка SL6,5 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
26х7х4
Вес, г.
140

Описание товара Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка

Отвертка Gross 12117, SL6,5 x 150 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, рассчитана на монтаж и демонтаж крепежных элементов типа Slotted «минус». С ее помощью можно проводить монтажные, строительные и ремонтные работы. Длина стержня 150 мм позволяет работать с крепежом в углублениях. Отвертка подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочая часть выполнена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости.
  • Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц с лазерными насечками не проскальзывает и не допускает слизывание граней.
  • Намагниченное жало — шлиц надежно фиксируется в головке крепежа, что облегчает работу и позволяет освободить руку.
  • Широкие возможности — шестигранник под ключ позволяет работать с большим усилием без риска поломки инструмента.
  • Удобство эксплуатации — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
  • Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка надежно ложится в руку, обеспечивая комфорт во время длительной работы.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка




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Характеристики
Бренд
GROSS
Количество отверток/насадок в комплекте, шт
1
Материал стержня
S2
Длина стержня, мм
150
Магнитный наконечник
да
Комплектация
Отвертка SL6,5 х 150 мм - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Описание

Отвертка Gross 12117, SL6,5 x 150 мм, из стали S2, с трехкомпонентной рукояткой, рассчитана на монтаж и демонтаж крепежных элементов типа Slotted «минус». С ее помощью можно проводить монтажные, строительные и ремонтные работы. Длина стержня 150 мм позволяет работать с крепежом в углублениях. Отвертка подходит для профессионального использования.

Преимущества

  • Высокий ресурс — рабочая часть выполнена из японской легированной стали S2, закаленной до необходимой твердости.
  • Улучшенное сцепление с крепежом — фосфатированный шлиц с лазерными насечками не проскальзывает и не допускает слизывание граней.
  • Намагниченное жало — шлиц надежно фиксируется в головке крепежа, что облегчает работу и позволяет освободить руку.
  • Широкие возможности — шестигранник под ключ позволяет работать с большим усилием без риска поломки инструмента.
  • Удобство эксплуатации — на затыльнике рукоятки и стержне обозначены тип шлица и длина стержня.
  • Эргономичность — трехкомпонентная рукоятка надежно ложится в руку, обеспечивая комфорт во время длительной работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отвертка GROSS 12117, SL6,5x150 мм, S2, 3к рукоятка - стоимость товара 480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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