Ключ трубный рычажный DENZEL 15654, №3, 2", цельнокованый, CrV, тип "S"
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Характеристики
Описание товара Ключ трубный рычажный DENZEL 15654, №3, 2", цельнокованый, CrV, тип "S"
Цельнокованый трубный рычажный ключ №3 Denzel 15654 из стали CrV используется для захвата и вращения труб и фитингов диаметром до 2?. Ключ с S-образными губками надежно удерживает детали сложной формы, а также позволяет работать в труднодоступных местах. Рычажный механизм обеспечивает высокое прижимное усилие, повышая эффективность работы. Усиленная конструкция выдерживает интенсивные нагрузки и позволяет применять инструмент как в быту, так и в профессиональной сфере — в автомастерских, ЖКХ и т.д.
Преимущества
- Качественное исполнение — цельнокованая конструкция из прочной хромованадиевой стали устойчива к повышенным нагрузкам.
- Защита от коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.
- Высокий ресурс — рабочие губки прошли закалку высокочастотными токами до твердости 55-60 HRC, что позволяет работать с применением значительных усилий.
- Надежный самоблокируемый захват — зубья наклонены против направления вращения для эффективного решения поставленных задач.
- Удобная эксплуатация — стопорное кольцо на регулировочной гайке позволяет зафиксировать рабочие части в нужном положении для удобства работы.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки со вставками из термопластичной резины надежно ложатся в руку и позволяют длительное время работать без ощущения усталости.
- Подтвержденное качество — характеристики инструмента полностью соответствуют немецкому стандарту DIN 5234.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Цельнокованый трубный рычажный ключ №3 Denzel 15654 из стали CrV используется для захвата и вращения труб и фитингов диаметром до 2?. Ключ с S-образными губками надежно удерживает детали сложной формы, а также позволяет работать в труднодоступных местах. Рычажный механизм обеспечивает высокое прижимное усилие, повышая эффективность работы. Усиленная конструкция выдерживает интенсивные нагрузки и позволяет применять инструмент как в быту, так и в профессиональной сфере — в автомастерских, ЖКХ и т.д.
Преимущества
- Качественное исполнение — цельнокованая конструкция из прочной хромованадиевой стали устойчива к повышенным нагрузкам.
- Защита от коррозии — на инструмент нанесено порошковое покрытие.
- Высокий ресурс — рабочие губки прошли закалку высокочастотными токами до твердости 55-60 HRC, что позволяет работать с применением значительных усилий.
- Надежный самоблокируемый захват — зубья наклонены против направления вращения для эффективного решения поставленных задач.
- Удобная эксплуатация — стопорное кольцо на регулировочной гайке позволяет зафиксировать рабочие части в нужном положении для удобства работы.
- Эргономичность — двухкомпонентные рукоятки со вставками из термопластичной резины надежно ложатся в руку и позволяют длительное время работать без ощущения усталости.
- Подтвержденное качество — характеристики инструмента полностью соответствуют немецкому стандарту DIN 5234.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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