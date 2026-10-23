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Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5", цельнокованый, CrV, тип "B" купить с доставкой в Москве
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Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5", цельнокованый, CrV, тип "B"

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Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 1
Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 2
Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 3
Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 4
Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 5
Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 6
Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 7
Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 8
Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 9
Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
сталь CrV
Форма губок
B-образные
Максимальное раскрытие губок, мм
55
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 1
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 2
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 3
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 4
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 5
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 6
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 7
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 8
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 9
  • Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5&quot;, цельнокованый, CrV, тип &quot;B&quot; - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744241
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5", цельнокованый, CrV, тип "B"
1 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Материал рукоятки
сталь CrV
Форма губок
B-образные
Угол губок, °
45
Минимальное раскрытие губок, мм
20
Максимальное раскрытие губок, мм
55
Максимальный диаметр трубы, мм
40
Длина, мм
425
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х8х3
Вес, кг.
1.35

Описание товара Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5", цельнокованый, CrV, тип "B"

Цельнокованый трубный рычажный ключ Gross №2 15622, из стали CrV, тип «В», служит для захвата и вращения труб и фитингов диаметром 1,5 дюйма. B-образные губки удобны для работы с плоскими и объемными деталями в труднодоступных местах. Рычажный механизм увеличивает усилие сжатия, что экономит силы мастера. Ключ пригодится частным и профессиональным мастерам для работы в быту и на производстве.

Преимущества

  • Высокая прочность — цельнокованый корпус изготовлен из хромованадиевой стали, а губки закалены до твердости 57-60 HRC.
  • Надежная фиксация — гайка на регулировочном механизме снабжена стопорным кольцом.
  • Самоблокируемый захват деталей — зубья на ключе наклонены в противоположную от направления вращения сторону.
  • Коррозионная стойкость — на ключ нанесено защитное покрытие из порошковой эмали.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5", цельнокованый, CrV, тип "B"




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GROSS
Материал рукоятки
сталь CrV
Форма губок
B-образные
Угол губок, °
45
Минимальное раскрытие губок, мм
20
Максимальное раскрытие губок, мм
55
Максимальный диаметр трубы, мм
40
Длина, мм
425
Комплектация
Ключ трубный рычажный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Цельнокованый трубный рычажный ключ Gross №2 15622, из стали CrV, тип «В», служит для захвата и вращения труб и фитингов диаметром 1,5 дюйма. B-образные губки удобны для работы с плоскими и объемными деталями в труднодоступных местах. Рычажный механизм увеличивает усилие сжатия, что экономит силы мастера. Ключ пригодится частным и профессиональным мастерам для работы в быту и на производстве.

Преимущества

  • Высокая прочность — цельнокованый корпус изготовлен из хромованадиевой стали, а губки закалены до твердости 57-60 HRC.
  • Надежная фиксация — гайка на регулировочном механизме снабжена стопорным кольцом.
  • Самоблокируемый захват деталей — зубья на ключе наклонены в противоположную от направления вращения сторону.
  • Коррозионная стойкость — на ключ нанесено защитное покрытие из порошковой эмали.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ключ трубный рычажный GROSS 15622, №2, 1,5", цельнокованый, CrV, тип "B" - по цене 1430 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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