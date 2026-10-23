Ключ трубный рычажный GROSS 15611, №1, 1", цельнокованый, CrV, тип - "S"
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Характеристики
Описание товара Ключ трубный рычажный GROSS 15611, №1, 1", цельнокованый, CrV, тип - "S"
Цельнокованый трубный рычажный ключ Gross №1 15611 из стали CrV, тип «S», предназначен для захвата и вращения труб и соединительных деталей диаметром 1?. Ключ S-образной формы крепко захватывает плоские и объемные предметы, а также позволяет работать в труднодоступных местах. Рычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие, что снижает усталость мастера. Инструмент выдерживает интенсивное использование, поэтому пригодится сотрудникам автосервиса, коммунальных служб, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Долговечность — ключ выполнен из хромованадиевой стали, губки закалены высокочастотными токами до твердости 57-60 HRC.
- Продуманная конструкция — стопорное кольцо предотвращает случайное откручивание регулировочной гайки.
- Надежная фиксация деталей — зубья, наклоненные противоположную от направления вращения сторону, обеспечивают самоблокируемый захват.
- Устойчивость к воздействию влаги — порошковое покрытие защищает инструмент от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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Цельнокованый трубный рычажный ключ Gross №1 15611 из стали CrV, тип «S», предназначен для захвата и вращения труб и соединительных деталей диаметром 1?. Ключ S-образной формы крепко захватывает плоские и объемные предметы, а также позволяет работать в труднодоступных местах. Рычажный механизм увеличивает прикладываемое усилие, что снижает усталость мастера. Инструмент выдерживает интенсивное использование, поэтому пригодится сотрудникам автосервиса, коммунальных служб, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Долговечность — ключ выполнен из хромованадиевой стали, губки закалены высокочастотными токами до твердости 57-60 HRC.
- Продуманная конструкция — стопорное кольцо предотвращает случайное откручивание регулировочной гайки.
- Надежная фиксация деталей — зубья, наклоненные противоположную от направления вращения сторону, обеспечивают самоблокируемый захват.
- Устойчивость к воздействию влаги — порошковое покрытие защищает инструмент от коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
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