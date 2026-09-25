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Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм купить с доставкой в Москве
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Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм

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Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 1
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 2
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 3
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 4
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 5
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 6
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 7
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 8
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 9
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 10
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 11
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 12
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 13
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 14
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 15
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 16
Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал инструмента
сталь
Количество функций
7
Длина, мм
107
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 1
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 2
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 3
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 4
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 5
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 6
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 7
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 8
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 9
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 10
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 11
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 12
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 13
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 14
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 15
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 16
  • Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744122
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал инструмента
сталь
Количество функций
7
Длина, мм
107
Комплектация
Трансформер - 1 шт Чехол - 1 шт Наличие чехла - 1 шт Напильник - 1 шт Отвертка - 1 шт Пила - 1 шт Штопор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
200

Описание товара Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм

Многофункциональный нож Matrix 17624 длиной 107 мм имеет 7 функций и поставляется с чехлом. Способен резать картон и другие материалы, откручивать и закручивать резьбовой крепеж, открывать бутылки и консервные банки. Складной нож будет полезен дома, на даче, на пикнике, охоте или рыбалке, также пригодится в гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из стали.
  • Удобное хранение и транспортировка — трансформер поставляется с чехлом.
  • Компактность — общая длина ножа в разложенном состоянии составляет 107 мм, его можно носить в сумке или рюкзаке.



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Отзывы о товаре Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал инструмента
сталь
Количество функций
7
Длина, мм
107
Комплектация
Трансформер - 1 шт Чехол - 1 шт Наличие чехла - 1 шт Напильник - 1 шт Отвертка - 1 шт Пила - 1 шт Штопор - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Многофункциональный нож Matrix 17624 длиной 107 мм имеет 7 функций и поставляется с чехлом. Способен резать картон и другие материалы, откручивать и закручивать резьбовой крепеж, открывать бутылки и консервные банки. Складной нож будет полезен дома, на даче, на пикнике, охоте или рыбалке, также пригодится в гараже.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — инструмент изготовлен из стали.
  • Удобное хранение и транспортировка — трансформер поставляется с чехлом.
  • Компактность — общая длина ножа в разложенном состоянии составляет 107 мм, его можно носить в сумке или рюкзаке.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож многофункциональный Matrix 17624, 7 функций, в чехле, 107 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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