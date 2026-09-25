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Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки купить с доставкой в Москве
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Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки

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Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 1
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 2
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 3
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 4
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 5
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 6
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 7
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 8
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 9
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 10
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 11
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 12
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 13
Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
трехкомпонентный
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 1
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 2
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 3
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 4
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 5
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 6
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 7
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 8
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 9
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 10
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 11
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 12
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 13
  • Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744092
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
трехкомпонентный
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х3
Вес, г.
320

Описание товара Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки

Комбинированные плоскогубцы Сибртех 17055 длиной 200 мм, с фосфатированием и трехкомпонентными рукоятками, используются для перекусывания проволоки и захвата деталей, будут полезны монтажникам и слесарям. Инструмент поможет произвести наладку оборудования, отремонтировать сантехнику и выполнить другие работы.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — головка изготовлена из стали 55, режущие кромки прошли закалку высокочастотными токами.
  • Антикоррозийная защита — рабочая часть плоскогубцев фосфатирована и отшлифована.
  • Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки с защитными упорами не выскальзывают из ладони.



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Теги товара: 200 мм

Отзывы о товаре Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип инструмента
плоскогубцы
Материал рукоятки
трехкомпонентный
Материал губок
сталь 45
Форма губок
прямая с полукругом и режущей кромкой
Длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание

Комбинированные плоскогубцы Сибртех 17055 длиной 200 мм, с фосфатированием и трехкомпонентными рукоятками, используются для перекусывания проволоки и захвата деталей, будут полезны монтажникам и слесарям. Инструмент поможет произвести наладку оборудования, отремонтировать сантехнику и выполнить другие работы.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — головка изготовлена из стали 55, режущие кромки прошли закалку высокочастотными токами.
  • Антикоррозийная защита — рабочая часть плоскогубцев фосфатирована и отшлифована.
  • Эргономичность — трехкомпонентные рукоятки с защитными упорами не выскальзывают из ладони.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, немецкие


Теги товара: 200 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Плоскогубцы комбинированные СИБРТЕХ 17055, 200 мм, фосфатирование, трехкомпонентные рукоятки - купить по цене 450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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