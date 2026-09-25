Top.Mail.Ru
Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 1
Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 2
Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 3
Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 4
Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 5
Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 6
Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 1
  • Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 2
  • Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 3
  • Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 4
  • Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 5
  • Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 6
  • Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 744071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск)
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
52х19х5
Вес, кг.
1.69

Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск)

Кованый топор Б 21664 с рабочей частью весом 1100 г деревянным топорищем 500 мм, вес в сборе 1500 г, пригодится в быту для грубой обработки древесины различных пород. С его помощью можно выполнить как рубку, так и тесание.

Преимущества

  • Голова топора выполнена из стали 60Г и закалена, что обеспечивает ее прочность.
  • Режущая часть заточена, поэтому топор полностью готов к работе.
  • Стальной клин гарантирует надежное соединение рабочего полотна и топорища.
  • Для защиты от рассыхания деревянное топорище пропитано олифой.
  • За счет длины топорища 500 мм и веса топора 1500 г обеспечивается большое усилие, что позволяет рубить крупные пеньки.

Отзывы о товаре Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
500
Ширина лезвия, мм
150
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Описание

Кованый топор Б 21664 с рабочей частью весом 1100 г деревянным топорищем 500 мм, вес в сборе 1500 г, пригодится в быту для грубой обработки древесины различных пород. С его помощью можно выполнить как рубку, так и тесание.

Преимущества

  • Голова топора выполнена из стали 60Г и закалена, что обеспечивает ее прочность.
  • Режущая часть заточена, поэтому топор полностью готов к работе.
  • Стальной клин гарантирует надежное соединение рабочего полотна и топорища.
  • Для защиты от рассыхания деревянное топорище пропитано олифой.
  • За счет длины топорища 500 мм и веса топора 1500 г обеспечивается большое усилие, что позволяет рубить крупные пеньки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор кованый Мир Инструмента 21664, 1100/1500 г, деревянное топорище, 500 мм, Б, (Ижевск) - стоимость товара 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...