Топор кованый Мир Инструмента 21661, 890/1200 г, деревянное топорище, 400 мм, АО, (Ижевск)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
В наличии
Код товара: 744069
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
135
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
44х17х4
Вес, кг.
1.12
Описание товара Топор кованый Мир Инструмента 21661, 890/1200 г, деревянное топорище, 400 мм, АО, (Ижевск)
Кованый топор АО 21661 с рабочей частью весом 890 г и деревянным топорищем длиной 400 мм, вес в сборе 1200 г, применяется для осуществления плотницких работ. Он рассчитан на рубку и тесание древесины любых пород, оптимально подходит для непрофессионального применения.
Преимущества
- Качественное исполнение — полотно выполнено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
- Заточенное лезвие — топор можно использовать сразу после покупки.
- Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
- Защита от внешних воздействий — деревянное топорище покрыто олифой.
- Сильный удар — топор имеет вес 1200 г и рукоятку длиной 400 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
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Бренд
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
135
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Россия
Кованый топор АО 21661 с рабочей частью весом 890 г и деревянным топорищем длиной 400 мм, вес в сборе 1200 г, применяется для осуществления плотницких работ. Он рассчитан на рубку и тесание древесины любых пород, оптимально подходит для непрофессионального применения.
Преимущества
- Качественное исполнение — полотно выполнено из стали 60Г и закалено до необходимой твердости.
- Заточенное лезвие — топор можно использовать сразу после покупки.
- Надежная фиксация полотна — в месте всада установлен стальной клин.
- Защита от внешних воздействий — деревянное топорище покрыто олифой.
- Сильный удар — топор имеет вес 1200 г и рукоятку длиной 400 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор кованый Мир Инструмента 21661, 890/1200 г, деревянное топорище, 400 мм, АО, (Ижевск) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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